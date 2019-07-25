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Доказана теория относительности Эйнштейна

26.07.2019 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.



Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Выяснилось, что общая теория относительности, которая постулирует, что гравитационные эффекты обусловлены искривлением пространства-времени из-за присутствия массы, точно описывает поведение света, испытывающего на себе воздействие со стороны притяжения черной дыры. При этом ученые проанализировали эффект, называемый гравитационным красным смещением и возникающий в данном случае при испускании света звездой S0-2, вращающейся вокруг Стрельца A* и подошедшей к черной дыре на максимально близкое расстояние в 2018 году.

При гравитационном красном смещении происходит изменение частоты света, который испускается из региона с сильным гравитационным полем. При этом длина волны электромагнитного излучения возрастает, то есть смещается в сторону красной области спектра. Следствием гравитационного красного смещения является эффект замедления времени.
 
 
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Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.
 
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