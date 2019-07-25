Доказана теория относительности Эйнштейна









Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.





Выяснилось, что общая теория относительности, которая постулирует, что гравитационные эффекты обусловлены искривлением пространства-времени из-за присутствия массы, точно описывает поведение света, испытывающего на себе воздействие со стороны притяжения черной дыры. При этом ученые проанализировали эффект, называемый гравитационным красным смещением и возникающий в данном случае при испускании света звездой S0-2, вращающейся вокруг Стрельца A* и подошедшей к черной дыре на максимально близкое расстояние в 2018 году.





При гравитационном красном смещении происходит изменение частоты света, который испускается из региона с сильным гравитационным полем. При этом длина волны электромагнитного излучения возрастает, то есть смещается в сторону красной области спектра. Следствием гравитационного красного смещения является эффект замедления времени.