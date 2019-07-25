ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Минском продают одно из зданий имения графа Чапского

26.07.2019 08:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В агрогородке Прилуки под Минском продают здание в имении графа Чапского. Объявление опубликовали на одной из интернет-площадок. Стоимость лота — Br606 689 (299 970 USD).



Усадьба 19 века относится к большому комплексу заезжего дома, принадлежавшему роду Гуттен-Чапских. Кароль Ян Александр Гуттен-Чапский один из последних владельцев усадьбы, находясь на посту управляющего Минском, подарил минчанам мост через Немигу, пивоваренный завод, и театр (ныне Купаловский). 

При Чапском в Минске запустили конку (трамвай, который возила запряженная пара лошадей), модернизировали водопровод и провели фонарное освещение. А деревня Петровщина стала частью города, —  через столетие она превратится в густонаселенный микрорайон на юго-западе.  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В агрогородке Прилуки под Минском продают здание в имении графа Чапского. Объявление опубликовали на одной из интернет-площадок. Стоимость лота — Br606 689 (299 970 USD).
 
Новости дня
Новости разные
 
На игроков лондонского «Арсенала» напали с ножами, но те отбились
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Газета Авангард
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика