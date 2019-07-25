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Под Минском продают одно из зданий имения графа Чапского
Источник материала: Партизан
В агрогородке Прилуки под Минском продают здание в имении графа Чапского. Объявление опубликовали на одной из интернет-площадок. Стоимость лота — Br606 689 (299 970 USD).
Усадьба 19 века относится к большому комплексу заезжего дома, принадлежавшему роду Гуттен-Чапских. Кароль Ян Александр Гуттен-Чапский один из последних владельцев усадьбы, находясь на посту управляющего Минском, подарил минчанам мост через Немигу, пивоваренный завод, и театр (ныне Купаловский).
При Чапском в Минске запустили конку (трамвай, который возила запряженная пара лошадей), модернизировали водопровод и провели фонарное освещение. А деревня Петровщина стала частью города, — через столетие она превратится в густонаселенный микрорайон на юго-западе.
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В агрогородке Прилуки под Минском продают здание в имении графа Чапского. Объявление опубликовали на одной из интернет-площадок. Стоимость лота — Br606 689 (299 970 USD).
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