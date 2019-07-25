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Минск сказал "Нет!": Мясникович прокомментировал заявления о едином рубле
Источник материала: Партизан
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович считает, что введение единой валюты в Беларуси и России пока преждевременно.
"Я считаю, что нет в этом необходимости - во введении некой единой валюты, неважно рубль - не рубль или третья валюта, потому что нет равных условий для хозяйствующих субъектов, нет унифицированного законодательства", - заявил Мясникович в интервью телеканалу
Спикер верхней палаты парламента подчеркнул, что в настоящее время "это будет просто холостой выстрел, если даже не хуже, это будет, может быть, даже во вред".
Вместе с тем он отметил, что вопрос единой валютной политики с повестки дня снимать нельзя, но считает, что "это отдаленная перспектива".
Кроме того, Мясникович отметил, что договор о Союзном государстве Беларуси и России "актуален и незыблем" и "сегодня нет абсолютно необходимости пересматривать те или иные положения договора и договор в целом". Однако, добавил он, "нужна обновленная программа действий с учетом реальностей".
Кроме того, Мясниковчи заявил, что программа действий по развитию интеграции Беларуси и России может быть принята к 8 декабря "если не будет каких-то амбиций или непонятных подходов".
Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 18 июля предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года.После этого спикер Совета Федерации
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Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович считает, что введение единой валюты в Беларуси и России пока преждевременно.
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