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Минск сказал "Нет!": Мясникович прокомментировал заявления о едином рубле

26.07.2019 08:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович считает, что введение единой валюты в Беларуси и России пока преждевременно.

"Я считаю, что нет в этом необходимости - во введении некой единой валюты, неважно рубль - не рубль или третья валюта, потому что нет равных условий для хозяйствующих субъектов, нет унифицированного законодательства", - заявил Мясникович в интервью телеканалу ОНТ.

Спикер верхней палаты парламента подчеркнул, что в настоящее время "это будет просто холостой выстрел, если даже не хуже, это будет, может быть, даже во вред".

Вместе с тем он отметил, что вопрос единой валютной политики с повестки дня снимать нельзя, но считает, что "это отдаленная перспектива".

Кроме того, Мясникович отметил, что договор о Союзном государстве Беларуси и России "актуален и незыблем" и "сегодня нет абсолютно необходимости пересматривать те или иные положения договора и договор в целом". Однако, добавил он, "нужна обновленная программа действий с учетом реальностей".


Кроме того, Мясниковчи заявил, что программа действий по развитию интеграции Беларуси и России может быть принята к 8 декабря "если не будет каких-то амбиций или непонятных подходов".

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 18 июля предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года.После этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что развитие союза Беларуси и России потребует в будущем одинаковых подходов к налогообложению и единой валюты.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович считает, что введение единой валюты в Беларуси и России пока преждевременно.
 
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