ОНТ. "Я считаю, что нет в этом необходимости - во введении некой единой валюты, неважно рубль - не рубль или третья валюта , потому что нет равных условий для хозяйствующих субъектов, нет унифицированного законодательства", - заявил Мясникович в интервью телеканалу





Спикер верхней палаты парламента подчеркнул, что в настоящее время "это будет просто холостой выстрел, если даже не хуже, это будет, может быть, даже во вред".





Вместе с тем он отметил, что вопрос единой валютной политики с повестки дня снимать нельзя, но считает, что "это отдаленная перспектива".





Кроме того, Мясникович отметил, что договор о Союзном государстве Беларуси и России "актуален и незыблем" и "сегодня нет абсолютно необходимости пересматривать те или иные положения договора и договор в целом". Однако, добавил он, "нужна обновленная программа действий с учетом реальностей".









Кроме того, Мясниковчи заявил, что программа действий по развитию интеграции Беларуси и России может быть принята к 8 декабря "если не будет каких-то амбиций или непонятных подходов".





Валентина Матвиенко заявила, что развитие союза Беларуси и России потребует в будущем одинаковых подходов к налогообложению и единой валюты. Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 18 июля предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года.После этого спикер Совета Федерациизаявила, что развитие союза Беларуси и России потребует в будущем одинаковых подходов к налогообложению и единой валюты.



