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На Озила совершено вооруженное нападение

26.07.2019 08:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Gazeta.ru.



По информации издания, хавбек вместе с одноклубником Зеадом Колашинацем проезжали на иномарке, когда на них напали вооруженные ножами люди на скутерах. Озил выскочил из транспортного средства и побежал за помощью в находящийся рядом ресторан, а босниец в это время вступил в потасовку со злоумышленниками.

Прибывшие на помощь сотрудники заведения помогли футболистам отбиться от нападавших. Отмечается, что игроки не пострадали.
 
 
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Gazeta.ru.
 
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