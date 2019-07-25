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На Озила совершено вооруженное нападение
Источник материала: Партизан
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает
По информации издания, хавбек вместе с одноклубником Зеадом Колашинацем проезжали на иномарке, когда на них напали вооруженные ножами люди на скутерах. Озил выскочил из транспортного средства и побежал за помощью в находящийся рядом ресторан, а босниец в это время вступил в потасовку со злоумышленниками.
Прибывшие на помощь сотрудники заведения помогли футболистам отбиться от нападавших. Отмечается, что игроки не пострадали.
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Gazeta.ru.
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