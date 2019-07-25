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План по спасению минского "Торпедо": пополнить команду игроками смоленского "Днепра"

26.07.2019 08:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист "Прессбола" Егор Бачило рассказал о плане по спасению терпящего бедствие минского "Торпедо".

По сведениям "ПБ", помощь для "Торпедо" может прийти из... Смоленска. Тамошний "Днепр" (частый гость нашей страны по причине географической близости с тем же Витебском) долгое время был участником российской ПФЛ (Д3). Однако проблемы коснулись и этой команды, которая весной вынуждена была сняться с чемпионата. И нынешняя задумка такова: пополнить ряды автозаводцев игроками "Днепра", чтобы тем самым избежать вылета из элиты. Ведь большинство белорусов уже имеют конкретику с клубной пропиской. Однако даже для реализации плана под кодовым названием "Смоленск" все равно предстоит изыскать инвестора. Средства понадобятся для выплаты зарплаты, для той же аренды футболистов у российского ФК, для погашения имеющихся уже сегодня долгов. 

Так или иначе, очевидно, что это будет совсем другая команда. Если не удастся наладить взаимовыгодное сотрудничество с "Днепром", то под ружье станет тот самый дублирующий состав с примесью со стороны. Ну и вероятность худшего сценария также нужно учитывать: банкротство "Торпедо", закрытие проекта и снятие с чемпионата.
 
Теги: Витебск
 
 
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Журналист "Прессбола" Егор Бачило рассказал о плане по спасению терпящего бедствие минского "Торпедо".
 
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