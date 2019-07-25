По сведениям "ПБ", помощь для "Торпедо" может прийти из... Смоленска. Тамошний "Днепр" (частый гость нашей страны по причине географической близости с тем же Витебском) долгое время был участником российской ПФЛ (Д3). Однако проблемы коснулись и этой команды, которая весной вынуждена была сняться с чемпионата. И нынешняя задумка такова: пополнить ряды автозаводцев игроками "Днепра", чтобы тем самым избежать вылета из элиты. Ведь большинство белорусов уже имеют конкретику с клубной пропиской. Однако даже для реализации плана под кодовым названием "Смоленск" все равно предстоит изыскать инвестора. Средства понадобятся для выплаты зарплаты, для той же аренды футболистов у российского ФК, для погашения имеющихся уже сегодня долгов.





Так или иначе, очевидно, что это будет совсем другая команда. Если не удастся наладить взаимовыгодное сотрудничество с "Днепром", то под ружье станет тот самый дублирующий состав с примесью со стороны. Ну и вероятность худшего сценария также нужно учитывать: банкротство "Торпедо", закрытие проекта и снятие с чемпионата.



