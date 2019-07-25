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Романчук: "Пока такие гомсельмаши будут множиться, мы и страну профукаем"

26.07.2019 07:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко увидел радужное будущее «Гомсельмаша», назвав его «хорошей школой». А известный экономист сравнил с «детским садом» и объяснил, к чему приведут такие развлечения властей.

Романчук: "Пока такие гомсельмаши будут множиться, мы и страну профукаем"
— У нас есть такие объекты, которые как чемодан без ручки: нести тяжело, невозможно, затратно, но все равно бросить нельзя, потому что начальство видит в них свой некий тотемный груз непонятно для какой цели, — сказал в экспресс-комментарии «Cалідарнасці» Ярослав Романчук. — Ситуация на «Гомсельмаше» типичная: сначала назначают руководство завода, потом назначают первого вице-премьера следить, потом списывают долги, которые больше, чем выручка, потом мы не можем продать свои комбайны, потому что они имеют очень серьезные дефекты в технологии и ломаются.

«Гомсельмаш» — это лишь крупный образец из числа предприятий, которые имеют господдержку. А их, по данным Минфина, почти 1900. 

— «Гомсельмаш» — это большой такой детский садик, в котором воспитателей назначают, дают им высокую зарплату, сотни миллионов чужих денег, а потом пальцем грозят: «Вы только сделайте что-нибудь хорошее, только не разворовывайте. Иногда воруют – тогда их садят за решетку, иногда не воруют – тогда им дают грамоты и премиальные. Здесь вообще бизнесом не пахнет, — отметил Ярослав Романчук.

Он уверен, что кураторство первого вице-премьера Александра Турчина ничего не даст предприятию.

— Это как назначение пьяницы-наркомана Марадонны в ФК «Динамо Брест». Оно явно не поднимет качество белорусского футбола, а лишь потешит амбиции руководителя, принявшего такое денежное решение, — считает Ярослав Романчук. — Так что это тупик, мы ходим по кругу. Список предприятий, которые посещает Лукашенко и грозит пальчиком, примерно одинаков, за 25 лет ничего не меняется. Нам говорят: мы восстановили связи, мы подняли заводы с колен. Они то приподнимутся с колен, то опять мордой в грязь. И это все продолжается за счет налогоплательщиков.

Подобные предприятия не только мешают развитию страны, но и угрожают ее суверенитету, считает экономист.


— До тех пор, пока наши гомсельмаши будут множиться, пока наши руководители министерств, официальные ученые или силовики будут говорить Лукашенко, что это правильно и разумно, наш суверенитет будет рушиться. Из-за таких головотяпов мы и страну можем профукать. Потому что денег все меньше, задолженность перед внешними кредиторами все выше, конкурентоспособность товаров все хуже.

Для того, чтобы спасти «Гомсельмаш», нужно, чтобы туда пришел не Турчин, а люди, которые знают толк в производстве сельхозмашин и понимают, что можно сделать с этими активами, уверен экономист.

— «Гомсельмаш» могут спасти только частные инвесторы, люди, которые профессионально этим зани тся – пусть немцы, поляки, я даже не исключаю, что белорусы. Такие люди есть. Вот если бы предложили тому же Шакутину за копейку, взяли бы долги на себя и сказали бы: «Александр Васильевич, наведите, пожалуйста, порядок в этой отрасли». Думать, что чиновники могут поднять с колен предприятие, наивно. Они могут только освоить ресурсы и загнать страну в долги. Это тупик, агония. Это последняя стадия загнивания. Особенно в контексте того, что россияне назначили белорусскому руководству дедлайн 31 декабря. Но даже они этот совок терпеть не будут, — заключил Ярослав Романчук.
 
Теги: Брест
 
 
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Лукашенко увидел радужное будущее «Гомсельмаша», назвав его «хорошей школой». А известный экономист сравнил с «детским садом» и объяснил, к чему приведут такие...
 
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