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Нацбанк: к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%

26.07.2019 07:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В первой половине 2019 года фактический уровень годовой инфляции опережал целевой параметр, а к концу года инфляция должна стабилизироваться вблизи 5%. Об этом заявили сегодня на расширенном заседании правления Национального банка Беларуси, на котором рассматривались актуальные вопросы денежно-кредитной политики.

То, что уровень годовой инфляции опережал прогноз, было обусловлено временными факторами, влияние которых постепенно исчерпывается. Нацбанк ожидает дальнейшее снижение интенсивности инфляционных процессов: к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%.
 
Инфляция в Беларуси с начала года составила 2,9%. Причем в июне Белстат впервые с начала года зарегистрировал дефляцию - снижение потребительских цен.
 
Сложившиеся во втором квартале монетарные условия, отражающие общее влияние процентных ставок и обменного курса на экономику, сохраняли свой нейтральный характер. В первом полугодии для сохранения финансовой стабильности Нацбанк продолжил работу по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, девалютизации экономики, обеспечению безопасного функционирования банков, а также эффективной работы платежной системы.

 
«В совокупности достигнутые результаты в области ценовой и финансовой стабильности формируют благоприятные условия и основу для устойчивого развития белорусской экономики», - заявили в Национальном банке.
 
 
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В первой половине 2019 года фактический уровень годовой инфляции опережал целевой параметр, а к концу года инфляция должна стабилизироваться вблизи 5%. Об этом...
 
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