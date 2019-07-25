Нацбанк: к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%

То, что уровень годовой инфляции опережал прогноз, было обусловлено временными факторами, влияние которых постепенно исчерпывается. Нацбанк ожидает дальнейшее снижение интенсивности инфляционных процессов: к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%.

Инфляция в Беларуси с начала года составила 2,9%. Причем в июне Белстат впервые с начала года зарегистрировал дефляцию - снижение потребительских цен.

Сложившиеся во втором квартале монетарные условия, отражающие общее влияние процентных ставок и обменного курса на экономику, сохраняли свой нейтральный характер. В первом полугодии для сохранения финансовой стабильности Нацбанк продолжил работу по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, девалютизации экономики, обеспечению безопасного функционирования банков, а также эффективной работы платежной системы.





«В совокупности достигнутые результаты в области ценовой и финансовой стабильности формируют благоприятные условия и основу для устойчивого развития белорусской экономики», - заявили в Национальном банке.