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МАРТ не поддержал запрет на продажу секонд-хенда в интернете

26.07.2019 07:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предложение «Беллегпрома» запретить продажу товаров секонд-хенд через интернет не нашло поддержки в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Во время пресс-конференции заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович сообщил, что предложение о запрете продажи товаров, бывших в употреблении, в интернете было отвергнуто еще на стадии общественного обсуждения. Он сообщил, что в ходе него в МАРТ посыпалось много жалоб от потребителей.
 
Чиновник выразил мнение, что каждый сам решает, что покупать. «Пока мы не обеспечим высокий достаток у населения, будет неэтичным запрещать реализацию дешевых товаров в стране»,- цитирует его БелТА
 
Таким образом, МАРТ не поддержал предложение о запрете продажи товаров посредством интернет-торговли.
 
 
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Предложение «Беллегпрома» запретить продажу товаров секонд-хенд через интернет не нашло поддержки в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
 
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