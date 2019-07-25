МАРТ не поддержал запрет на продажу секонд-хенда в интернете

Во время пресс-конференции заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович сообщил, что предложение о запрете продажи товаров, бывших в употреблении, в интернете было отвергнуто еще на стадии общественного обсуждения. Он сообщил, что в ходе него в МАРТ посыпалось много жалоб от потребителей.

БелТА . Чиновник выразил мнение, что каждый сам решает, что покупать. «Пока мы не обеспечим высокий достаток у населения, будет неэтичным запрещать реализацию дешевых товаров в стране»,- цитирует его

Таким образом, МАРТ не поддержал предложение о запрете продажи товаров посредством интернет-торговли.