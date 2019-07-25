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Жители Ветки – Лукашенко: "А на что мы можем жаловаться, если все хорошо?"
Источник материала: Партизан
Странное общение произошло в Ветковском районе между местными жителями и главой Беларуси.
Как сообщает
«Мы вас любим, ценим, уважаем, Александр Григорьевич! Приезжайте к нам почаще!»
Журналисты потом поинтересовались у мужчины, который принимал активное участие в разговоре: «Почему не спрашивали о проблемах, не жаловались?»
– А на что мы можем жаловаться, если все хорошо? Пенсия, зарплата вовремя, в магазинах все есть. Люди на дачах работают, – пояснил Александр, пенсионер, коренной житель Ветки. – Кто хочет работать, тот работает, получает деньги и наслаждается жизнью.
Привело БЕЛТА и слова работницы местного лесхоза Тамара Убоженко:
«У нас Ветка, казалось бы, - такой маленький городок, а как замечательно. Только развивайся и живи».
Отметим, что в декабре 2018 года средняя зарплата в Ветковском районе была одной из самых низких в стране – 713 рублей.
Осенью прошлого года Виктор Евмененко, магистр экономических наук, секретарь Беларуского евроатлантического клуба писал на Belarus Security Blog: демографическая ситуация в Ветковском районе весьма печальная, район является глубоко дотационным, частично люди ездят на заработки в Россию, частично в Гомель – в 15 км от райцентра.
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Странное общение произошло в Ветковском районе между местными жителями и главой Беларуси.
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