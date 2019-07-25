







БЕЛТА , возле городского бассейна райцентра Александра Лукашенко ожидали местные жители. Если верить агентству, в толпе раздавались голоса: Как сообщает, возле городского бассейна райцентра Александра Лукашенко ожидали местные жители. Если верить агентству, в толпе раздавались голоса:





«Мы вас любим, ценим, уважаем, Александр Григорьевич! Приезжайте к нам почаще!»





Журналисты потом поинтересовались у мужчины, который принимал активное участие в разговоре: «Почему не спрашивали о проблемах, не жаловались?»





– А на что мы можем жаловаться, если все хорошо? Пенсия, зарплата вовремя, в магазинах все есть. Люди на дачах работают, – пояснил Александр, пенсионер, коренной житель Ветки. – Кто хочет работать, тот работает, получает деньги и наслаждается жизнью.









Привело БЕЛТА и слова работницы местного лесхоза Тамара Убоженко:





«У нас Ветка, казалось бы, - такой маленький городок, а как замечательно. Только развивайся и живи».





Отметим, что в декабре 2018 года средняя зарплата в Ветковском районе была одной из самых низких в стране – 713 рублей.



