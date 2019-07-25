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Apple объявила о покупке большей части модемного бизнеса Intel

26.07.2019 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Apple приобретет большую часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов, стороны уже подписали соглашение, говорится в пресс-релизах, опубликованных на сайтах Apple и Intel.

Сумма сделки составила $1 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в четвертом квартале текущего года, если ее одобрят регулирующие органы.

В публикациях отмечается, что в Apple перейдут порядка 2,2 тысяч сотрудников Intel. Также компания получит права на интеллектуальную собственность, оборудование и аренду. Кроме того, Apple перейдет свыше 17 тысяч патентов на различные беспроводные технологии.

Соглашение позволяет Intel продолжить разработку модемов, которые не будут использоваться в смартфонах. По словам генерального директора компании Боба Свона, Intel планирует сосредоточиться на разработке технологий для мобильной связи пятого поколения (5G) для сетевых операторов, производителей телекоммуникационного оборудования и провайдеров облачных сервисов.


О предстоящей сделке Apple и Intel на этой неделе со ссылкой на источники писала газета The Wall Street Journal. Собеседники издания ожидали объявления о сделке на следующей неделе и отмечали, что стороны вели переговоры более года. Они были приостановлены после заключения Apple соглашения о поставках модемов с компанией Qualcomm, конкурента Intel. Однако переговоры сторон вскоре возобновились.

Издание подчеркивало, что покупка имеет стратегическое значение для Apple в борьбе за лидерство при внедрении технологии 5G.
 
 
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Apple приобретет большую часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов, стороны уже подписали соглашение, говорится в пресс-релизах, опубликованных на...
 
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