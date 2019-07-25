Генштаб: Если призывник не живет по известному военкомату адресу, он уклонист

БелТА. Представитель министерства обороны отметил, что сейчас уклонистами будут считать не только тех, кто получил повестку, сообщает





Теперь к уклонистам отнесены и те, кто «зная, что их должны призывать, что у них нет законных оснований для отсрочек, не проживают по месту жительства по адресу, который известен военному комиссариату, и из-за этого им не могут вручить повестку».





Таким гражданам теперь будут временно ограничивать выезд за границу. Об этом им сообщат по известному военкоматуа адресу.





Андрей Мурашов подчеркнул, что закон о воинской обязанности и военной службе обязывает граждан сообщать военкомату о своем месте пребывания.



