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Генштаб: Если призывник не живет по известному военкомату адресу, он уклонист

26.07.2019 07:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К тем, кого Министерства обороны теперь будет считать уклонистами, добавлена новая категория граждан. Об этом на пресс-конференции 25 июля сообщил Андрей Мурашов, консультант Генерального штаба Вооруженных сил.

Представитель министерства обороны отметил, что сейчас уклонистами будут считать не только тех, кто получил повестку, сообщает БелТА.

Теперь к уклонистам отнесены и те, кто «зная, что их должны призывать, что у них нет законных оснований для отсрочек, не проживают по месту жительства по адресу, который известен военному комиссариату, и из-за этого им не могут вручить повестку».

Таким гражданам теперь будут временно ограничивать выезд за границу. Об этом им сообщат по известному военкоматуа адресу.

Андрей Мурашов подчеркнул, что закон о воинской обязанности и военной службе обязывает граждан сообщать военкомату о своем месте пребывания.
 
 
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К тем, кого Министерства обороны теперь будет считать уклонистами, добавлена новая категория граждан. Об этом на пресс-конференции 25 июля сообщил Андрей Мурашов,...
 
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