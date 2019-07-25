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Митрополит Павел так и не начал изучать белорусский язык

26.07.2019 07:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Православный митрополит Минский и Заславский Павел, который в декабре 2013 года был переведен из русской Рязани в Беларусь, до сих пор так и не начал учить белорусский язык. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на сайте Московской патриархии.

Митрополит Павел так и не начал изучать белорусский язык
Иерарх отметил, что не видит «острой необходимости» изучать белорусский язык, так как в Беларуси есть два государственных языка и все «друг друга понимают».

«Здесь все-таки ситуация отличается от США, где я служил ранее. В Соединенных Штатах я иногда попадал в такие приходы, где никто не говорит по-русски. Поэтому я был вынужден общаться на английском языке. И служить приходилось на английском, и проповедовать на английском», – сказаў ён.

В Беларуси же митрополит Павел, по его же словам, почти все понимает, и потому все время откладывает изучение языка на потом, когда будет на это время, «а времени все нет и нет».

Иерарх также осудил «безапелляционные призывы» перевести богослужения на местный язык. По его словам, в Беларуси веками молились и молятся на церковнославянском языке, и «все всех вполне устраивает». Распространить белорусский язык в церкви, по его мнению, пытаются «те, кто сам не живет церковной и религиозной жизнью, но пытается на этом поприще заработать политические очки».


«Сегодня нет острой необходимости изменять богослужебный язык. Но если люди пожелают молиться и служить на своем родном языке, Церковь никогда этому не препятствовала», – сказаў мітрапаліт.

На сегодняшний день белорусскоязычные литургии в православных храмах Беларуси служат периодически примерно в дюжине церквей в Минске, Гродно и некоторых приходах Минской области.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Православный митрополит Минский и Заславский Павел, который в декабре 2013 года был переведен из русской Рязани в Беларусь, до сих пор так и не начал учить...
 
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