Митрополит Павел так и не начал изучать белорусский язык

Иерарх отметил, что не видит «острой необходимости» изучать белорусский язык, так как в Беларуси есть два государственных языка и все «друг друга понимают».





«Здесь все-таки ситуация отличается от США, где я служил ранее. В Соединенных Штатах я иногда попадал в такие приходы, где никто не говорит по-русски. Поэтому я был вынужден общаться на английском языке. И служить приходилось на английском, и проповедовать на английском», – сказаў ён.





В Беларуси же митрополит Павел, по его же словам, почти все понимает, и потому все время откладывает изучение языка на потом, когда будет на это время, «а времени все нет и нет».





Иерарх также осудил «безапелляционные призывы» перевести богослужения на местный язык. По его словам, в Беларуси веками молились и молятся на церковнославянском языке, и «все всех вполне устраивает». Распространить белорусский язык в церкви, по его мнению, пытаются «те, кто сам не живет церковной и религиозной жизнью, но пытается на этом поприще заработать политические очки».









«Сегодня нет острой необходимости изменять богослужебный язык. Но если люди пожелают молиться и служить на своем родном языке, Церковь никогда этому не препятствовала», – сказаў мітрапаліт.





На сегодняшний день белорусскоязычные литургии в православных храмах Беларуси служат периодически примерно в дюжине церквей в Минске Гродно и некоторых приходах Минской области.



