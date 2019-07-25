В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы солигорский "Шахтер" дома нанес поражение датскому "Эсбьергу".





Шахтер (Солигорск) - Эсбьерг (Дания) - 2:0





Голы: 1:0 — Бакай (5, со штрафного). 2:0 — Рыбак (55).





Солигорцы отлично начали матч, отличившись уже на пятой минуте. Элис Бакай получил право пробить штрафной с 20 метров и блестяще воспользовался своим шансом. Албанец предположил, что игроки из стенки выпрыгнут и пробил низом. Получилось идеально — 1:0.





После этого датчане прибавили и создали несколько отличных моментов. Лучший шанс отличиться был у бывшего игрока «Шахтера» Пири Сойри, но финн умудрился не попасть по мячу, находясь в паре метров от ворот.









Второй тайм начался с атак «горняков», одна из которых привела к голу. Бакай навесил с углового, а Рыбак точно пробил головой — 2:0.





sport.tut.by. В концовке игры гости могли отквитать один мяч, но сделать это им не позволил отлично действовавший в воротах Андрей Климович, сообщает





Ответный матч пройдет 1 августа в Эсбьерге.