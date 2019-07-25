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Лига Европы. Солигорский "Шахтер" на своем поле обыграл датский "Эсбьерг"

26.07.2019 07:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В первом матче 2-го квалификационного раунда ЛЕ "Шахтер" дома нанес поражение датскому "Эсбьергу".

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы солигорский "Шахтер" дома нанес поражение датскому "Эсбьергу".

Шахтер (Солигорск) - Эсбьерг (Дания) - 2:0

Голы: 1:0 — Бакай (5, со штрафного). 2:0 — Рыбак (55).

Солигорцы отлично начали матч, отличившись уже на пятой минуте. Элис Бакай получил право пробить штрафной с 20 метров и блестяще воспользовался своим шансом. Албанец предположил, что игроки из стенки выпрыгнут и пробил низом. Получилось идеально — 1:0.

После этого датчане прибавили и создали несколько отличных моментов. Лучший шанс отличиться был у бывшего игрока «Шахтера» Пири Сойри, но финн умудрился не попасть по мячу, находясь в паре метров от ворот.


Второй тайм начался с атак «горняков», одна из которых привела к голу. Бакай навесил с углового, а Рыбак точно пробил головой — 2:0.

В концовке игры гости могли отквитать один мяч, но сделать это им не позволил отлично действовавший в воротах Андрей Климович, сообщает sport.tut.by.

Ответный матч пройдет 1 августа в Эсбьерге.
 
 
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В первом матче 2-го квалификационного раунда ЛЕ "Шахтер" дома нанес поражение датскому "Эсбьергу".
 
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