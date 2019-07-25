Минчанин 15 лет незаконно продавал дома

Источник материала: Аргументы и факты

Гражданин Л., действуя совместно с К., умышленно, с целью систематического извлечения дохода, без регистрации в установленном порядке с 1999 года по 2014 годы осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.

Она заключалась в покупке ветхих жилых домов и земельных участков на территории усадебной застройки Минска, организации сноса приобретенных объектов недвижимости и строительства на их месте новых. Впоследствии Л. продавал жилые помещения в возведенных домах, а также земельные участки.

Мужчина обогатился более чем на 2,4 млн рублей. Речь идет о получении нелегального дохода в особо крупном размере.