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Минчанин 15 лет незаконно продавал дома

26.07.2019 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин 15 лет незаконно продавал дома
Фото из открытых источников

Гражданин Л., действуя совместно с К., умышленно, с целью систематического извлечения дохода, без регистрации в установленном порядке с 1999 года по 2014 годы осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.  

Она заключалась в покупке ветхих жилых домов и земельных участков на территории усадебной застройки Минска, организации сноса приобретенных объектов недвижимости и строительства на их месте новых. Впоследствии Л. продавал жилые помещения в возведенных домах, а также земельные участки. 

Мужчина  обогатился более чем на 2,4 млн рублей. Речь идет о получении нелегального дохода в особо крупном размере. 

По приговору суда он был приговорен к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет. 

Минчанин 15 лет незаконно продавал дома
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Мужчина заработал более 2,4 миллиона рублей.
 
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