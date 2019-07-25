Куда сходить в выходные в Минске, если в кармане 130 рублей? А если - ни копейки?

Источник материала: Tut.by

Уже задавались вопросом, как провести ближайшие выходные? А мы да, почему и подглядели статистику всех ивентов на уикенд: в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Другое» — выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 22 по 25 июля. По традиции добавили бонусов от редакции.



Фудкорт «A-Феста» в 2017 году. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Когда: все выходные. Где: Лошицкий парк . Сколько: от 5 до 16 рублей.

В эту пятницу и в выходные, с 26 по 28 июля, в Минске пройдет небольшой стритфуд-фестиваль. Его организовывает команда «Аливарии» в преддверии « A-феста». Кормить будут слоеными пирожками, чебуреками, пельменями, златками и хадунами — истинным белорусским стритфудом, который сегодня отчасти вытеснили крафтовые хот-доги и бургеры. Стоимость сетов во всех заведениях разная, от 5 до 16 рублей. О меню мы рассказываем тут .

Сходить в кино на мимими



Кадр из «Короля Льва»

Когда: все выходные. Где: во всех кинотеатрах. Сколько: от 5 рублей 50 копеек. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Знакомьтесь — «Король Лев» , лидер среди самых кассовых фильмов Минска прошлой недели. Те, кто картину уже поглядел, отмечают реалистичность рисовки. Но в целом, говорят, в диснеевском ремейке нет ничего нового. Это все та же история об отважном львенке по имени Симба. На экране знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: сходите уже на триллер «Солнцестояние» (18+) от независимой компании А24, которая никогда не чуралась поломать мозги своим зрителям. Нужна рецензия? Вот она.

Что показывают в минских кинотеатрах

Зависнуть на весь уикенд в «Песочнице»



Фото: vk.com/pesochnica.minsk

Когда: все выходные, 12.00 — 23.00. Где: ул. Куйбышева, 45. Сколько: бесплатно.

На облюбованной минчанами площадке, как и всегда, пройдет серия мероприятий. И мы просто не можем не рассказать вам о них — вход-то свободный. 27 июля тут можно будет пошопиться: с 12.00 и аж до 22.00 в «Песочнице» пройдет большой «Open Шкаф». В 17.00 начнется музыкальная дуэль гитаристов. 28 июля в 14.00 стартует традиционный кинопросмотр совместно с VOKA TV. С 18.30 — танцуем. Если проголодаетесь, на месте можно будет купить обалденные сеты: фото тут .

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Бонус от AFISHA.TUT.BY: 27 июля в Минске заговорят еще и о «Дизайн Песочнице» , но она никак не связана с любимой площадкой минчан. «Дизайн Песочница» — это редкая возможность для графических, motion-дизайнеров, рекламщиков, дизайнеров мобильных, web-продуктов и всех, кто связан с разработкой визуального контента, прокачать себя, приобрести полезные знакомства, получить яркие эмоции и вдохновиться на весь предстоящий год. Стоит это чуть больше 130 рублей.



Фото: znyata.com. Выставка «Трансформация»

Когда: все выходные, 11.00 — 19.00. Где: Музей истории белорусского кино . Сколько: пенсионерам — 2 рубля, студенты — 2 рубля 50 копеек, взрослые — 5 рублей.

В Минске проходит выставка «Трансформация» Виктора Сенькова, на нее пустят только тех, кому больше 18 лет: будет эротика. Автор проекта объединяет в одном пространстве концептуальную фотографию, видео-арт и музыку, раскрывая идею трансформации образа в контексте новых медиа, усиливает их воздействие и окончательно трансформирует сознание зрителя. В экспозиции будут представлены фотографии автора, а также вдохновленные его работами видео-арт и музыкальный материал.

Выбираем интересную выставку в Минске

Угореть над Славой Комиссаренко



Фото: ТНТ

Белорусский комик Слава Комиссаренко, которого гуру стендапа и ведущий программы «StandUp на ТНТ» Руслан Белый называет «машиной комедии», в эту субботу возвращается к корням и дает большой концерт в Минске. Если вы устали от пошлого юмора, то сходить на стендап-выступление интеллигентного Комиссаренко вполне себе симпатичная идея. Возрастное ограничение — 18+.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: вдогонку. 26 июля в Standup Comedy Hall (у нас есть и такое) пройдет июльская вечеринка с топовыми резидентами стендапа. Билеты стоят 20 рублей. А если вы пока не готовы платить за стендап, вот где его можно послушать бесплатно.

Все бесплатные события столицы



Фото: архив театра

«Забыть Герострата!» — трагикомедия в двух частях по пьесе Григория Горина. Эта история уже стала мифом не потому, что Герострат так велик, а потому, что в его лице посредственность и безликость, совершив злодейство, претендует на место рядом с богами. И при этом обвинять Герострата наивно и глупо — виновны мы. Вот об этом поговорят в театре в эту субботу.

Что смотреть в минских театрах

Послушать классику у Ратуши



Фото предоставлено организаторами концерта

Когда: 27 июля, 20.30 — 23.00. Где: у Ратуши (пл. Свободы). Сколько: бесплатно.

В прошлую субботу в Минске стартовал один из самых громких бесплатных проектов в центре столицы — это мы про серию концертов «Классики у Ратуши». Всего в Беларуси пройдет 10 концертов в 5 городах, уже второй по счету пройдет завтра: 27 июля раскачивать толпу почитателей высокого искусства будет Национальный академический народный оркестр РБ имени Жиновича. Все бесплатные фестивали лета в Минске мы собрали тут , кстати.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: слушайте, сегодня, 26 июля, в 23.59 в Минске пройдет что-то невообразимое, а именно — бал-маскарад «Неоновое вино» с перформансами и светящимися татуировками. За вход попросят 10 рублей, но если проигнорируете кислотный дресс-код, вас расстреляют из ружья яркими красками.

Все концерты в Минске и регионах

Сходить на пляжную вечеринку





Когда: 27 июля, 22.00 — 05.00. Где: аквапарк « Лебяжий ». Сколько: 20 рублей, в день мероприятия — 30 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Доставайте купальники! С десяти вечера и до пяти утра акватория «Лебяжьего» превратится в большой тропический пляж с огромным количеством ярких представлений и подарков. Будут работать сразу два танцпола, на одном из которых можно танцевать прямо в воде под ритмы лучшей музыки от семи Dj’s. В эту ночь экстремальные горки будут работать до двух ночи, можете рассчитывать на аттракцион виртуальной реальности, лаунж-зона под открытым небом и красочную фотозону. И снова 18+.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: обратите внимание на «паническую» вечеринку с привозом одного из сильнейших артистов ближнего зарубежья — короля дарк-диско звучаний Roe Deers.

Ночная жизнь Минска: ищем крутую вечеринку