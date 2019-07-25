Жители Ветки – Лукашенко: А на что мы можем жаловаться, если все хорошо?

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки 25 июля в Ветковский район, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС, пообщался с жителями районного центра.

Как сообщает БЕЛТА , возле городского бассейна райцентра Александра Лукашенко ожидали местные жители. Если верить агентству, в толпе раздавались голоса:

«Мы вас любим, ценим, уважаем, Александр Григорьевич! Приезжайте к нам почаще!»

Журналисты потом поинтересовались у мужчины, который принимал активное участие в разговоре: «Почему не спрашивали о проблемах, не жаловались?»

«А на что мы можем жаловаться, если все хорошо? Пенсия, зарплата вовремя, в магазинах все есть. Люди на дачах работают, – пояснил Александр, пенсионер, коренной житель Ветки. – Кто хочет работать, тот работает, получает деньги и наслаждается жизнью".

Привело БЕЛТА и слова работницы местного лесхоза Тамара Убоженко:

«У нас Ветка, казалось бы, - такой маленький городок, а как замечательно. Только развивайся и живи».

Как пишет gazetaby.com , в декабре 2018 года средняя зарплата в Ветковском районе была одной из самых низких в стране – 713 рублей.

Осенью прошлого года Виктор Евмененко, магистр экономических наук, секретарь Беларуского евроатлантического клуба писал на Belarus Security Blog: демографическая ситуация в Ветковском районе весьма печальная, район является глубоко дотационным, частично люди ездят на заработки в Россию, частично в Гомель – в 15 км от райцентра.