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Реконструкцию детской больницы в Бобруйске завершат в 2020 году

26.07.2019 09:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Ремонт и реконструкция Бобруйской детской больницы должны завершится в первой половине 2020 года, сообщает ТРК "Могилев".

Сейчас в здании обновляют крышу.

"Строительные работы в больницу идут полным ходом в любую погоду. На площадке трудятся  около 80 человек. Более  Br10 млн на реконструкцию выделили городской и областной бюджеты, также деньги собирали в Бобруйске на специальных акциях", - говорится в сюжете телекомпании.

Больница находится в зданиях, которые строились в 1938 и 1963 годах. В последний раз ремонт здесь делали в 1980-ые, так что изменения назрели. Сначала строители разрушали старые конструкции, сейчас возводят новые перегородки и проводят коммуникации. На очереди - новые окна и облицовочная плитка.

Больница рассчитана на 150 мест, плюс - реанимация. В здании появятся лифты, новая система вентиляции, современная начинка. Пока идет ремонт, пациентов и врачей переселили в другие медздания.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ремонт и реконструкция Бобруйской детской больницы должны завершится в первой половине 2020 года, сообщает ТРК "Могилев". Сейчас в здании обновляют крышу....
 
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