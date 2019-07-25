Реконструкцию детской больницы в Бобруйске завершат в 2020 году

Источник материала: Интерфакс

Ремонт и реконструкция Бобруйской детской больницы должны завершится в первой половине 2020 года, сообщает ТРК "Могилев".

Сейчас в здании обновляют крышу.

"Строительные работы в больницу идут полным ходом в любую погоду. На площадке трудятся около 80 человек. Более Br10 млн на реконструкцию выделили городской и областной бюджеты, также деньги собирали в Бобруйске на специальных акциях", - говорится в сюжете телекомпании.

Больница находится в зданиях, которые строились в 1938 и 1963 годах. В последний раз ремонт здесь делали в 1980-ые, так что изменения назрели. Сначала строители разрушали старые конструкции, сейчас возводят новые перегородки и проводят коммуникации. На очереди - новые окна и облицовочная плитка.

Больница рассчитана на 150 мест, плюс - реанимация. В здании появятся лифты, новая система вентиляции, современная начинка. Пока идет ремонт, пациентов и врачей переселили в другие медздания.