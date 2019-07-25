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28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом

26.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  Всемирный день борьбы с гепатитом проходит ежегодно 28 июля. Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, призваны привлечь внимание общества к этой проблеме, повысить осведомленность людей о способах передачи вируса, методах лечения и профилактике заболеваний печени и, тем самым, предотвратить распространение инфекции.

  В Пинске и Пинском районе за 6 мес. 2019г. был зарегистрирован 1 случай заболевания острой формой гепатита С, 1 случай заболевания острой формой гепатита В, 40 случаев носительства вируса гепатита С и 22 случая носительства вирусного гепатита В, 24 случая хронического гепатита С и 5 случаев хронического гепатита В.

  Вирусные гепатиты – это группа инфекционных заболеваний, поражающих печень. Гепатиты В и С являются наиболее опасными из-за высокого риска развития таких тяжелых осложнений, как цирроз и рак печени, поэтому основная задача заключается в ранней диагностике болезни и профилактике развития осложнений.

  Наиболее эффективной мерой, предотвращающей вирусный гепатит В, является вакцинация, которая проводится новорожденным в родильном доме в первые часы жизни. Что касается вирусного гепатита С, вакцины против него не существует. Но на сегодняшний день для лечения хронического вирусного гепатита С успешно используются противовирусные препараты, которые обладают высокой эффективностью и низкой частотой нежелательных осложнений.

  Чтобы уберечь себя от заражения вирусными гепатитами В и С необходимо помнить о путях передачи:

  - половой путь (незащищенные половые контакты);

  инъекционный (использование одной иглы разными людьми, более 90% потребителей инъекционных наркотиков инфицированы вирусом гепатита С);

  переливание крови.

  Заразиться гепатитом В или С можно во время процедур, при которых нарушается целостность кожи (маникюр, педикюр, пирсинг, татуаж и др.), в том числе проводимых в домашних условиях с использованием нестерильного инструментария.

  Заражение гепатитами В и С может произойти при бытовых контактах, если инфицирован кто-то из членов семьи. Опасность представляют объекты, на которых может содержаться кровь: бритвенные принадлежности, маникюрные принадлежности, зубная щетка, расчески. Для каждого из членов семьи эти предметы должны быть индивидуальными!

  Всем, кому небезразлично свое здоровье, а также в случае возникновения ситуаций высокого риска заражения гепатитами, рекомендуется проходить лабораторное обследование крови.

  В.В.Панасевич,

  врач-эпидемиолог

 
 
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  Всемирный день борьбы с гепатитом проходит ежегодно 28 июля. Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, призваны привлечь внимание общества...
 
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