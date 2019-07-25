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Сверхмассивная черная дыра помогла подтвердить теорию относительности Эйнштейна
Источник материала: Tut.by
Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути. Об этом
Хотя общая теория относительности была проверена ранее в относительно слабых гравитационных полях, например, на Земле и в Солнечной системе, до прошлого года она не проверялась применительно к пространству вокруг черной дыры, такой же большой, как та, что находится в центре нашей Галактик — Стрелец А *.
В этот раз ученые выяснили: общая теория относительности, которая постулирует, что гравитационные эффекты обусловлены искривлением пространства-времени из-за присутствия массы, точно описывает поведение света, испытывающего на себе воздействие со стороны притяжения черной дыры. При этом ученые проанализировали эффект, называемый
При гравитационном красном смещении происходит изменение частоты света, который испускается из региона с сильным гравитационным полем. При этом длина волны электромагнитного излучения возрастает, то есть смещается в сторону красной области спектра. Следствием гравитационного красного смещения является эффект замедления времени.
Результаты исследования согласуются с общей теорией относительности и существенно поддерживают теорию в отличие от классической теории тяготения Ньютона, которая не может объяснить наблюдаемое красное смещение.
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Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.
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