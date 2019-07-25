Сверхмассивная черная дыра помогла подтвердить теорию относительности Эйнштейна

Источник материала: Tut.by

Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз на EurekAlert! .



Сверхмассивная черная дыра в представлении художника. Изображение: NRAO / AUI / NSF / sciencenews.org

Хотя общая теория относительности была проверена ранее в относительно слабых гравитационных полях, например, на Земле и в Солнечной системе, до прошлого года она не проверялась применительно к пространству вокруг черной дыры, такой же большой, как та, что находится в центре нашей Галактик — Стрелец А *.

В этот раз ученые выяснили: общая теория относительности, которая постулирует, что гравитационные эффекты обусловлены искривлением пространства-времени из-за присутствия массы, точно описывает поведение света, испытывающего на себе воздействие со стороны притяжения черной дыры. При этом ученые проанализировали эффект, называемый гравитационным красным смещением и возникающий в данном случае при испускании света звездой S0−2, вращающейся вокруг Стрельца A* и подошедшей к черной дыре на максимально близкое расстояние в 2018 году.

При гравитационном красном смещении происходит изменение частоты света, который испускается из региона с сильным гравитационным полем. При этом длина волны электромагнитного излучения возрастает, то есть смещается в сторону красной области спектра. Следствием гравитационного красного смещения является эффект замедления времени.

Результаты исследования согласуются с общей теорией относительности и существенно поддерживают теорию в отличие от классической теории тяготения Ньютона, которая не может объяснить наблюдаемое красное смещение.