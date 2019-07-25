Дорогу на Августовский канал отремонтировали

Источник материала: Вороновская газета





С 1 февраля 2019 года началась реализация проекта «Улучшение дорожной инфраструктуры в Сейненском повяте и Гродненском районе» в рамках Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020.

Проект осуществляется совместно с ведущим партнером – Сейненским повятом, белорусскими партнерами выступают Гродненский райисполком и КУП «Гроднооблдорстрой». Затраты на белорусскую часть магистрали составляют 0,99 миллиона евро. Она связана с Августовским каналом.

Согласно проекту, будет капитально отремонтирована автодорога Н6054 Гродно – Сопоцкин – граница Литовской Республики на участке протяженностью 4,3 километра от населенного пункта Сопоцкин до деревни Соничи. В настоящий момент полным ходом выполняются строительные работы, и к осени строители планируют завершить ремонт.

Последняя реконструкция дороги проводилась более 10 лет назад, поэтому до ремонта она была с многочисленными дефектами (трещинами, выбоинами, шелушением), что создавало высокий риск для участников дорожного движения. Кроме того, отсутствие велосипедной дорожки на дороге вызывало неудобства и угрозу для движения велосипедистов.





Дорожники приступили к работе в феврале этого года. Подрядчиком работ на участке Сопоцкин – Соничи выступил «ДСТ №6» Гродно. Кроме укладки асфальтобетонного покрытия, дорожники обустроили здесь велосипедные дорожки, построили новые автобусные остановки и стоянку. На участке появились обновленные указатели и табличка с информацией о финансировании проекта Европейским союзом.

КУП «Гроднооблдорстрой» начало обновлять инфраструктуру вблизи Августовского канала , получив грант на проект с польскими коллегами из Сейненского повята по Программе трансграничного сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина» на 2014-2020 годы.

Гродненцы запланировали отремонтировать дорогу H6054 Гродно – Сопоцкин – граница Литвы не случайно. По ней проходит популярный туристический маршрут безвизовой зоны «Августовский канал». Рядом располагается пункт пропуска «Лесная – Рудавка», который часто пересекают путешественники из Польши. При этом в будущем дорога будет важна для пересечения белорусско-польской границы через планируемый пункт пропуска «Софиево – Липщаны».

К слову, в конкурсах на получение финансирования от Европейского союза КУП «Гроднооблдорстрой» участвует с 2012 года. Все началось с того, что на гродненское предприятие вышли польские коллеги из гмины Пласка. Они предложили совместный проект по ремонту дорог по обе стороны границы. С тех пор КУП «Гроднооблдорстрой» участвует в шести трансграничных проектах. Кроме ремонта дороги, нынешний проект предусматривает инициативы, направленные на укрепление сотрудничества между партнерами: конференции, семинары и встречи с польскими коллегами, а также рекламные мероприятия.

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