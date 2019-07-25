Какие нарушения зафиксировал Комитет госконтроля в работе гродненских лесхозов? (+видео)

Источник материала: Вороновская газета





Без нарушений не обошлось. Комитет государственного контроля по Гродненской области провел ряд проверок лесохозяйственной отрасли в регионе. Леса занимают 65% площади нашей республикм, являясь природным богатством страны. Именно поэтому развитие отрасли находится под постоянным пристальным контролем. И, как показали последние проверки, ряд лесхозов в Гродненской области имеет серьезные нарушения.

АЛЕКСАНДР ДОБРУК, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— При проведении контрольно-аналитических мероприятий был установлен ряд нарушений. Это касается и бюджетных денег, их нецелевого использования, и нарушений, по ведению лесного хозяйства. Это и вырубка леса, и нарушения, связанные с наведением порядка на земле. Контролерами фиксировались почти в каждом лесхозе такие нарушения.

При этом основная задача комитета госконтроля не столько наказывать, сколько мотивировать, увеличивать прибыль от лесохозяйственной отрасли. В соседних странах это направление экономики работает на полной самоокупаемости. В Беларуси, хотя и есть существенная прибыль от даров леса, все же пока не обходится без господдержки. Сегодня в Гродненской области работает 11 лесхозов. И главная цель, которая ставится перед каждым из них, – заниматься не только экспортом леса, но и на месте наладить переработку древесины. Именно это позволит максимально увеличить прибыль от работы лесхозов. Конечно, такая реорганизация отрасли – шаг не одномоментный, но определенные подвижки в этом вопросе есть. Пополнить статью доходов можно и за счет въездного туризма. Ведь при многих лесхозах имеются базы охотничьего хозяйства. Но как показали проверки, далеко не везде они эффективно используются.

АЛЕКСАНДР ДОБРУК, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— По проведенным проверкам порядка 80 должностных лиц лесхозов были привлечены к административной ответственности, также ряд лесхозов был привлечены. Деньги в полном объеме уплачены. Уголовные дела возбуждались по Сморгонскому лесхозу за реализацию продукции без соблюдения условий биржевых торгов. Аналогичное дело было возбуждено по Волковысскому лесхозу.

Гродно Плюс