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Правоохранители расследуют дело об убийстве пожилой белоруски в России

26.07.2019 10:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Правоохранители расследуют дело об убийстве пожилой белоруски в России
Следственный комитет РБ

Из поездки мужчина вернулся один. Родственникам женщины он рассказал, что она решила остаться в России.

16 ноября 2018 года по заявлению сына по факту безвестного исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

По подозрению в совершении убийства был задержан мужчина, выезжавший с пенсионеркой за пределы страны.

В рамках расследования уголовного дела следователи взаимодействуют с правоохранителями из России. На территории Челябинской области следователи УСК по Минску собирают доказательства.

Расследование уголовного дела продолжается. 

Правоохранители расследуют дело об убийстве пожилой белоруски в России
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Теги: Минск
 
 
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Следствие установило: в сентябре 2018 года 69-летняя женщина отправилась в Россию для осуществления коммерческой деятельности на автомобиле Mercedes-Benz. За рулем...
 
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