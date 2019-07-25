Правоохранители расследуют дело об убийстве пожилой белоруски в России

Источник материала: Аргументы и факты

Из поездки мужчина вернулся один. Родственникам женщины он рассказал, что она решила остаться в России.

16 ноября 2018 года по заявлению сына по факту безвестного исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

По подозрению в совершении убийства был задержан мужчина, выезжавший с пенсионеркой за пределы страны.

В рамках расследования уголовного дела следователи взаимодействуют с правоохранителями из России. На территории Челябинской области следователи УСК по Минску собирают доказательства.