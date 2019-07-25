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Студент из Конго откусил жителю Новополоцка часть подбородка
26.07.2019 09:55 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Свидетелем ссоры стал случайный прохожий, который заступился за соотечественницу. В ходе драки между мужчинами уроженец Демократической Республики Конго укусил оппонента, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
По данным
После произошедшего африканцы и их знакомая поспешили скрыться. Они вызвали такси, но водитель отказался везти компанию. Тогда девушка принялась громить автомобиль.
По факту причинения телесных повреждений мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Двое студентов подготовительного отделения вуза проводили вечер в компании знакомой. В какой-то момент между одним из парней и девушкой возник конфликт.
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