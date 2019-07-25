Студент из Конго откусил жителю Новополоцка часть подбородка

Свидетелем ссоры стал случайный прохожий, который заступился за соотечественницу. В ходе драки между мужчинами уроженец Демократической Республики Конго укусил оппонента, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

По данным БЕЛТА , иностранец откусил оппоненту нижнюю часть лица.

После произошедшего африканцы и их знакомая поспешили скрыться. Они вызвали такси, но водитель отказался везти компанию. Тогда девушка принялась громить автомобиль.

По факту причинения телесных повреждений мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза.

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