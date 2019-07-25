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Студент из Конго откусил жителю Новополоцка часть подбородка

26.07.2019 09:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Студент из Конго откусил жителю Новополоцка часть подбородка
Фото из открытых источников

Свидетелем ссоры стал случайный прохожий, который заступился за соотечественницу. В ходе драки между мужчинами уроженец Демократической Республики Конго укусил оппонента, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

По данным БЕЛТА, иностранец откусил оппоненту нижнюю часть лица. 

После произошедшего африканцы и их знакомая поспешили скрыться. Они вызвали такси, но водитель отказался везти компанию. Тогда девушка принялась громить автомобиль. 

По факту причинения телесных повреждений мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Студент из Конго откусил жителю Новополоцка часть подбородка
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Двое студентов подготовительного отделения вуза проводили вечер в компании знакомой. В какой-то момент между одним из парней и девушкой возник конфликт.
 
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