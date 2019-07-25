Женщина закрылась с ребёнком в автомобиле и не выходит уже более 12 часов (обновляется)

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте разворачивается неприятная ситуация, выхода из которой пока не получается найти. Со слов отца ребёнка, он гулял с четырёхлетним сыном около 20.00 вчера, 25 июля 2019 года, когда мать его забрала и усадила в автомобиль на российских номерах.





Надо пояснить, что в семье всё непросто, но малыш последнее время находится с отцом в Бресте, а мать предположительно, собирается забрать его в Россию. На 6 августа назначен очередной суд, который должен принять решение, с кем оставаться мальчику. Отец уверен, что мать лишат родительских прав, поэтому она и решилась на отчаянный шаг.





Так или иначе, уже более 12 часов мать и сын находятся в машине с полностью тонированными стёклами, что происходит внутри - непонятно. Поговорить с женщиной, конечно, не удалось.





Сейчас родственники дежурят у автомобиля, они не против, чтобы женщина уехала, но без малыша. Правда, не факт что она может, так как автомобиль вероятно не её, а мужчины, с которым она вчера приехала забирать ребёнка. Когда отец попытался остановить их, этот мужчина применил в отношении него газовый перцовый баллончик. вызвали милицию и ГАИ , так как автомобиль допустил наезд на отца ребёнка при попытке уехать. В результате был составлен протокол и виновный был задержан до суда (состоится сегодня по предварительной информации).





Сейчас все ждут развития событий - мать и ребёнок в автомобиле, родственники и отец снаружи, должна приехать служба опеки, чтобы как-то попытаться разрешить конфликт. Мы будем следить за ситуацией. Как долго женщина сможет продержаться в закрытом автомобиле, понять трудно.

А впереди ведь жаркий день, а автомобиль как раз на солнце. Есть ли у них внутри вода, тоже не ясно. Только что мы сделали ещё одну попытку попросить женщину выйти - она никак не реагирует, но видно, что ухаживает за малышом. Она не открыла даже милиции, говорят очевидцы.





Солнце все ближе, 14 часов в автомобиле...





Запасы воды в автомобиле подходят к концу, уже 14 часов ребёнок и мама в автомобиле, все службы оповещены, пока никакой реакции.





Будем надеяться, что всё разрешится... (материал будет дополнен)