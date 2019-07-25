ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина закрылась с ребёнком в автомобиле и не выходит уже более 12 часов (обновляется)

26.07.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте разворачивается неприятная ситуация, выхода из которой пока не получается найти. Со слов отца ребёнка, он гулял с четырёхлетним сыном около 20.00 вчера, 25 июля 2019 года, когда мать его забрала и усадила в автомобиль на российских номерах.

Женщина закрылась с ребёнком в автомобиле и не выходит уже более 12 часов (обновляется)

Надо пояснить, что в семье всё непросто, но малыш последнее время находится с отцом в Бресте, а мать предположительно, собирается забрать его в Россию. На 6 августа назначен очередной суд, который должен принять решение, с кем оставаться мальчику. Отец уверен, что мать лишат родительских прав, поэтому она и решилась на отчаянный шаг.

Женщина закрылась с ребёнком в автомобиле и не выходит уже более 12 часов (обновляется)

Так или иначе, уже более 12 часов мать и сын находятся в машине с полностью тонированными стёклами, что происходит внутри - непонятно. Поговорить с женщиной, конечно, не удалось.

Женщина закрылась с ребёнком в автомобиле и не выходит уже более 12 часов (обновляется)

Сейчас родственники дежурят у автомобиля, они не против, чтобы женщина уехала, но без малыша. Правда, не факт что она может, так как автомобиль вероятно не её, а мужчины, с которым она вчера приехала забирать ребёнка. Когда отец попытался остановить их, этот мужчина применил в отношении него газовый перцовый баллончик. вызвали милицию и ГАИ, так как автомобиль допустил наезд на отца ребёнка при попытке уехать. В результате был составлен протокол и виновный был задержан до суда (состоится сегодня по предварительной информации).

Женщина закрылась с ребёнком в автомобиле и не выходит уже более 12 часов (обновляется)

Сейчас все ждут развития событий - мать и ребёнок в автомобиле, родственники и отец снаружи, должна приехать служба опеки, чтобы как-то попытаться разрешить конфликт. Мы будем следить за ситуацией. Как долго женщина сможет продержаться в закрытом автомобиле, понять трудно.

А впереди ведь жаркий день, а автомобиль как раз на солнце. Есть ли у них внутри вода, тоже не ясно. Только что мы сделали ещё одну попытку попросить женщину выйти - она никак не реагирует, но видно, что ухаживает за малышом. Она не открыла даже милиции, говорят очевидцы.

Женщина закрылась с ребёнком в автомобиле и не выходит уже более 12 часов (обновляется)

Солнце все ближе, 14 часов в автомобиле...

Женщина закрылась с ребёнком в автомобиле и не выходит уже более 12 часов (обновляется)

Запасы воды в автомобиле подходят к концу, уже 14 часов ребёнок и мама в автомобиле, все службы оповещены, пока никакой реакции.

Женщина закрылась с ребёнком в автомобиле и не выходит уже более 12 часов (обновляется)

Будем надеяться, что всё разрешится... (материал будет дополнен)

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте разворачивается неприятная ситуация, выхода из которой пока не получается найти. Со слов отца ребёнка, он гулял с четырёхлетним сыном около 20.00 вчера, 25...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жара в Европе бьет рекорды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика