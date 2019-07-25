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В Кировском РОВД — новый руководитель

26.07.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Кировском РОВД — новый руководитель

В районном отделе внутренних дел состоялось производственное совещание с участием временно исполняющего должность начальника УВД Могилевского облисполкома Александра Германовича, заместителя председателя райисполкома Татьяны Белявской, прокурора района Вячеслава Чучулина.

Основной вопрос совещания — назначение на должность начальника РОВД полковника милиции Александра Шункевича, которого Александр Германович представил личному составу райотдела, отметив при этом, что А.В.Шункевич ранее уже возглавлял Кировский РОВД, хорошо знает район, а приобретенный опыт на должности начальника райотделов милиции других районов положительно скажется на дальнейшей работе.


В Кировском РОВД — новый руководитель
С назначением поздравила А.В.Шункевича заместитель председателя райисполкома Татьяна Белявская, которая отметила, что благодаря работе сотрудников РОВД сохраняется порядок в районе. Она также выразила уверенность в том, что сотрудничество райисполкома и РОВД принесет положительные результаты.


В Кировском РОВД — новый руководитель
Далее Александр Германович обратил внимание сотрудников РОВД на некоторые аспекты служебной деятельности. В частности, отметил он, в настоящее время необходимо уделить повышенное внимание со стороны правоохранительных органов уборочной кампании — на это нацелил Президент страны Александр Лукашенко во время недавнего республиканского селекторного совещания по вопросам уборки урожая. Ввиду этого нужно усилить контроль за соблюдением трудовой дисциплины участников уборочной кампании. В числе главных задач — профилактика злоупотребления алкоголем, сохранность имущества, предотвращение краж, в том числе горюче-смазочных материалов, удобрений и т.д. Определенная роль отводится сотрудникам Госавтоинспекции, которые должны тщательно следить за техническим состоянием транспорта, занятым на уборочной кампании, не допускать дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием сельхозмашин.


В Кировском РОВД — новый руководитель
В конце совещания ряду сотрудников райотдела милиции были вручены знаки отличия — погоны, соответствующие очередным присвоенным специальным званиям.

* * *

С 25 июля 2019 года на должность начальника отдела внутренних дел Кировского райисполкома назначен Александр Викторович Шункевич.

А.В.Шункевич родился 26 апреля 1973 года в г.Бобруйске. В 1992 г окончил Бобруйский сельхозтехникум. Работал мастером-строителем колхоза имени Буденного Кличевского района. Служил в Вооруженных Силах Республики Беларусь. С 1994 года был на службе в отделе внутренних дел Бобруйского райисполкома. В 2001 году окончил Академию МВД Республики Беларусь по специальности “правоведение”. Работал на различных должностях в райотделе милиции Бобруйского райисполкома, последняя из которых — первый заместитель начальника РОВД. С декабря 2009 года по апрель 2013 года — начальник Кировского РОВД. С апреля 2013 года по январь 2016 года — начальник Костюковичского РОВД, с января 2016 года по июль 2019 года — начальник Чериковского РОВД.

Полковник милиции, награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

 
 
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В районном отделе внутренних дел состоялось производственное совещание с участием временно исполняющего должность начальника УВД Могилевского...
 
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