Иллюзии и реальность в «Орленке»

Источник материала: Новости Дзержинска

25 июля 2019 года воспитанники лагеря в рамках районной акции «Иллюзии и реальность» принимали участие в ролевых играх и упражнениях по безопасной работе в интернете и профилактике насилия, которые были для них организованы на базе Станьковского дома культуры.

Фельдшер детского наркологического кабинета учреждения здравоохранения «Дзержинская центральная районная больница», Татьяна Анатольевна Юшкевич, провела среди подростков беседу «Влияние алкоголя на организм и поведение подростка».

В это время младшие по возрасту ребята мастерили из газет, принимая участие в мастер-классе «Сувенир другу». Позже, им на смену, пришли ребята и старшего возраста.

В свободное от участия в массовых мероприятиях время ребята играли в настольный теннис, бадминтон, футбол, настольные игры.

В комнатах воспитанники стараются поддерживать порядок. В лагере пребывают также и дети в возрасте от 7 до 10 лет, и некоторые из них нуждаются в помощи старших товарищей, поэтому девочки подросткового возраста помогают младшим аккуратно застелить кровать, повесить одежду на вешалки, сложить вещи на полках, по утрам помогают причесать и заплести волосы.

На сегодня было ещё запланировано очень интересное спортивное мероприятие, однако погодные условия немного изменили планы и ребята занимались по интересам.















