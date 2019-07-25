Красивая дата мудрого человека

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

23 июля 85-летний юбилей отпраздновал городокчанин Пётр Иванович Зубов. Настоящий профессионал своего дела, человек, отдавший медицине большую часть своей жизни, он 21 год возглавлял Городокскую центральную районную больницу. Уже более десяти лет Пётр Иванович находится на заслуженном отдыхе, но бывшие коллеги и те, кто трудился под его началом, до сих пор заходят в гости, вспоминают самые яркие моменты прошлого, общаются, благодарят мудрого наставника за бесценный опыт.

Пётр Зубов родился в простой крестьянской семье в д. Заманье, что на Лиозненщине, в 1934 г. После окончания школы в 1952 г. поступил в Витебский государственный медицинский институт, окончив который, поехал работать по распределению в сельскую участковую больницу в родной район. Именно здесь молодой специалист, но уже главный врач, прошёл боевое крещение и начал нарабатывать опыт. Годы учёбы и работы в сельской больнице сегодня Пётр Иванович вспоминает как самые лучшие в своей жизни: так много было нового, интересного, как много всего хотелось узнать и постигнуть. Через пять лет его назначили заместителем главного врача Лиозненского района по медицинскому обслуживанию населения.

В ноябре 1989 г. Петра Зубова назначили главным врачом Городокской ЦРБ, в этой должности он работал 21 год. Мужчина пользовался заслуженным авторитетом среди подчинённых. Его уважали как руководителя, который постоянно держал руку на пульсе жизни, контролировал жизнедеятельность сложного организма — большого коллектива, состоящего из врачей, среднего и младшего медицинского персонала. С первого и до последнего дня работы в должности главврача Пётр Иванович был верен привычке — прежде чем утром войти в свой кабинет, он проходил по всем отделениям, чтобы посмотреть на их работу изнутри. Руководитель всегда знал, чем «дышит» коллектив не по цифрам в отчётах. К нему могли придти за советом не только по работе, к мудрому человеку обращались в сложных жизненных ситуациях, знали, что он всегда поможет и поддержит. Пётр Зубов служил и сейчас служит достойным примером человека, ведущего здоровый образ жизни. Он скромно говорит, что своим подтянутым телосложением и моложавым внешним видом он обязан хорошей генетике. А потом признаётся, что никогда не был поклонником никакого рода излишеств. Недаром в советские годы П. Зубов являлся председателем районного общества борьбы за трезвость.

С ноября 1989 г. по октябрь 2008 г. Пётр Иванович Зубов был заведующим врачебным здравпунктом Городокского агротехколледжа. Сейчас он вместе с супругой Клавдией Сергеевной, которая была провизором, находятся на заслуженном отдыхе. Пётр Зубов уверен, что на каждом жизненном этапе присутствуют яркие моменты, а прелесть осени жизни в накопленном опыте и мудрости. И он идёт по жизни с гордо поднятой головой и совершает поступки, за которые не бывает стыдно.

Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям, которые юбиляр получил в день своего 85-летия, желаем Петру Ивановичу здоровья и долголетия, мира и семейного благополучия.

Любовь ШЛЕЙКО.