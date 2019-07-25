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«Приезжайте почаще, мы вас ценим» — как жители Ветки встречали Лукашенко в своем городе

26.07.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

«Приезжайте почаще, мы вас ценим» — как жители Ветки встречали Лукашенко в своем городе
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Ветковский район, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС, пообщался с жителями районного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Возле городского бассейна Ветки, который в числе других объектов также посещал глава государства, Александра Лукашенко ожидали местные жители. Хотели не столько задать вопросы или рассказать о проблемах, сколько поприветствовать Президента, поблагодарить его за приезд и все то, что делается в городе для комфортной жизни людей. «Мы вас любим, ценим, уважаем, Александр Григорьевич! Приезжайте к нам почаще!» — раздавались голоса в группе людей, окруживших Президента.

Глава государства тепло приветствовал собравшихся и поблагодарил за поддержку. «Я вам благодарен за то, что вы меня всегда поддерживали, здесь, в Гомеле меня всегда поддерживали даже больше, чем где-либо», — сказал он. «Вы его (Ветковский район. — Прим. БЕЛТА) сохранили и спасли, это абсолютно так, — сказал Президент в ответ на реплику о заслуге коренных жителей, которые после аварии на Чернобыльской АЭС не покинули родные места. — Не меня надо благодарить, а это я вас всегда благодарю, что вы когда-то поверили (и остались жить в этом районе. — Прим. БЕЛТА)». И это несмотря на призывы бежать с загрязненных территорий, которые часто звучали в конце 80-х годов. «Ветка — это одно из красивейших мест. Но людей тогда запугали, зашугали, — продолжил Президент. — А мы и спустя долгое время о радиации не все знаем. Когда мы сейчас сравнили заболеваемость в Гомельской области и в Европе, северной Европе, мы увидели, что мы от них не отличаемся. Так в чем проблема? А никто пока не знает». В теме изучения влияния радиации Беларусь тесно сотрудничает с Японией, которая также пострадала от аварии на Фукусиме. «А мы приехали сюда в отпуск из Казахстана», — говорит молодая женщина в первом ряду. Как и многие другие, она снимает общение с белорусским лидером на телефон. «Вот видите, к вам уже из огромного, чистого Казахстана в отпуск приезжают!» — отреагировал Александр Лукашенко. «Сегодня мы видим, что здесь жить можно и нужно, как бы ни было тяжело, сейчас везде нелегко. Там вам легче не будет, это чужое», — уверен Президент. На память о приезде главы государства у жителей Ветки останутся личные фото- и видеозаписи на телефонах (многие снимали на смартфоны почти всю беседу), а юные участники встречи получили в подарок традиционный горький шоколад без сахара «Президент». «Почему не спрашивали о проблемах, не жаловались?» — поинтересовались журналисты у мужчины, который принимал активное участие в разговоре. «А на что мы можем жаловаться, если все хорошо? Пенсия, зарплата вовремя, в магазинах все есть. Люди на дачах работают, — поясняет Александр, пенсионер, коренной житель Ветки. — Кто хочет работать, тот работает, получает деньги и наслаждается жизнью». «Эмоции зашкаливают. Это первый человек в республике. Настолько приятно, сколько он делает для народа, для каждого: маленького, взрослого, для пожилых людей, — рассказала работница местного лесхоза Тамара Убоженко. — У нас Ветка, казалось бы, — такой маленький городок, а как замечательно. Только развивайся и живи».

 
Теги: Гомель
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Ветковский район, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС, пообщался с жителями
 
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