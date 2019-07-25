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«Был, есть и будет»: Лукашенко поручил развивать «Гомсельмаш»

26.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал жестко наказывать чиновников за гибель скота. Глава государства побывал с инспекцией в Гомельской области, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Потапович.

Лукашенко еще в начале недели предупредил чиновников, что приедет с инспекцией в Гомельскую область. Сегодня разговор на месте, в Ветковском районе, о проблемах. Главная – отсутствие дисциплины и бесхозяйственность. Все это бьет по бюджету области.

«За падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса», – сказал президент.

Он потребовал взять под жесткий контроль ситуацию и поручил Генпрокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом. «Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это – безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», – продолжил Лукашенко. 

Урожайность в области тоже не на высоте. Об этом глава государства говорил не раз. Ход уборочной и развитие сельхозорганизаций в регионе президенту показали на примере предприятия по производству птицы, выращивания зерна и рапса. Здесь полный цикл производства – это успешное хозяйство.

Еще один вопрос – кадры. Руководящий состав нужно омолодить, считает Александр Лукашенко. Но там, где это остро необходимо.

«Это наша беда в кадровом отношении, мы как уцепимся за одного человека, ему уже за 80, да, хороший человек, да, заслуженный, но в таком возрасте по земле бегать уже не будешь», – сказал Лукашенко. 

Оценил Александр Лукашенко и образцы новой техники: гомельский зерноуборочный комбайн на газомоторном топливе и гусеничном ходу. По характеристикам и мощности отечественные машины ничем не уступают зарубежным аналогам такого же эко-класса.

«Гомсельмаш» был, есть и всегда будет в стране. Это 20-25 лет назад меня убеждали, нам не надо комбайны, ничего не надо и «Гомсельмаш» надо продать. Сегодня мы видим, что это хорошая школа. Это хорошая группа ученых, конструкторов. Ни в коем случае нельзя загубить эту школу», – отметил президент.

Новые белорусские комбайны должны не только пополнять хранилища зерном, но и бюджет валютой. Александр Лукашенко поручил разработать стратегию развития гомельского предприятия по производству сельхозтехники. Президент предлагал Казахстану подключиться к проекту.

«Я им предлагал, и Назарбаеву, и Токаеву, давайте, мы готовы, входите в капитал. Конечно, мы вам завод не отдадим, вот, пожалуйста, начинайте с чего-то. У них есть большой к этому интерес», – сказал Лукашенко. 

Пообщался президент и с местными жителями. Серьезных вопросов не затрагивали, поговорили о жизни и работе на селе. На прощание президент раздал детям свой именной шоколад. 

В этом году перед белорусскими аграриями стоит задача собрать с полей 9,5 млн тонн зерна. Завершить страду они планируют в первой декаде августа.



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Президент Беларуси побывал с инспекцией в Гомельской области.
 
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