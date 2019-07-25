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Снаряд времен войны нашли в Бресте при рытье котлована под многоэтажку

26.07.2019 10:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во время земляных работ строители обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.

Вечером 25 июля на улице Московская рабочие занимались рытьем котлована для дальнейшего строительства многоэтажного дома. Один из мужчин заметил в грунте похожий на боеприпас предмет. До прибытия саперно-пиротехнической группы в/ч 5526 на месте происшествия выставили пост охраны.

"Специалисты определили, что был найден артиллерийский снаряд калибра 122 мм со взрывателем. Это говорит о том, что боеприпас относился ко второй категории опасности", - пояснила Анна Иващенко. Снаряд уничтожили на полигоне.

Помощь саперов потребовалась и в Пинске. Там при грейдировании грунтовой дороги на одной из улиц обнаружили минометную мину времен войны. Прибывшая из Барановичей саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 уничтожила боеприпас.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во время земляных работ строители обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщила...
 
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