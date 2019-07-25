Источник материала: Новости Волковыска

С 27 июля вступают в силу изменения в Правила пользования жилыми помещениями, суть которых сводится к исключению из документа единственного пункта «16.2. курение во вспомогательных помещениях многоквартирного жилого дома». Правда, это не означает, что теперь можно курить в подъезде или на лестничной площадке. Данный запрет просто перенесли из одного законодательного акта в другой – антитабачный. В конце июля также вступает в силу Декрет № 2, ужесточающий вопросы антитабачного законодательства.

Согласно данному документу, курение и вейпинг (электронные сигареты) запрещены: на лестничных площадках, в подъездах, кабинах лифта и других вспомогательных помещениях многоквартирных домов и общежитий. Также запрещенный список пополнили детские площадки, остановки общественного транспорта, летние террасы кафе и ресторанов, городские пляжи, а также автомобили, в которых находятся дети до 14 лет (штраф можно получить даже при курении в собственном авто, если в нем есть ребенок). Ну а если милиционер застанет за курением подростка младше 16 лет, штраф выпишут его родителям (при условии, что причиной этому стало невыполнение родителями обязанностей по воспитанию).

За курение в местах, где оно запрещено, в том числе и в местах общего пользования (вестибюлях, коридорах, галереях, лестничных маршах и площадках, лифтовых холлах) полагается штраф в размере до 102 рублей (ст. 17.9 КоАП).

Предполагается, что правоохранительные органы усилят работу в борьбе с табакокурением, поскольку с принятием нового антитабачного законодательства составлением протоколов за курение в подъезде или на лестничной площадке будет заниматься исключительно милиция, ЖЭУ и товарищества собственников от подобной функции освобождены (так как пункт о запрете курения исключен из Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений).