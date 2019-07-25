Сильнее огня, крепче стали!

Источник материала: Новости Волковыска

25 июля в Волковысском городском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие посвященное Дню пожарной службы Республики Беларусь.

Лучшие из лучших были награждены Почетными грамотами Гродненского областного управления МЧС, Волковысского районного исполнительного комитета и Волковысского районного Совета депутатов, состоялось вручение нагрудных знаков «Выдатнік» и нагрудных памятных знаков «165 год пажарнай службе», что придало празднику ещё более торжественную обстановку.

В адрес сотрудников Волковысского РОЧС со сцены прозвучало много благодарных слов за их самоотверженный труд, милосердие, мужество, профессионализм, за умение брать ответственность на себя и полную самоотдачу своему нелегкому делу. И, уже по сложившейся традиции, артисты городского Дома культуры и специально приглашенные участники концертной программы «Сильнее огня», в представленных разнообразных по жанру и стилю концертных номерах, дарили виновникам торжества незабываемые эмоции и позитив.















































