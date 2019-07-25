25 июля в Волковысском городском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие посвященное Дню пожарной службы Республики Беларусь.

Лучшие из лучших были награждены Почетными грамотами Гродненского областного управления МЧС, Волковысского районного исполнительного комитета и Волковысского районного Совета депутатов, состоялось вручение нагрудных знаков «Выдатнік» и нагрудных памятных знаков «165 год пажарнай службе», что придало празднику ещё более торжественную обстановку. 

В адрес сотрудников Волковысского РОЧС со сцены прозвучало много благодарных слов за их самоотверженный труд, милосердие, мужество, профессионализм, за умение брать ответственность на себя и полную самоотдачу своему нелегкому делу. И, уже по сложившейся традиции, артисты городского Дома культуры и специально приглашенные участники концертной программы «Сильнее огня»,  в представленных разнообразных по жанру и стилю концертных номерах, дарили виновникам торжества незабываемые эмоции и позитив.

Сильнее огня, крепче стали!

Сильнее огня, крепче стали!

Сильнее огня, крепче стали!

Сильнее огня, крепче стали!

Сильнее огня, крепче стали!

Сильнее огня, крепче стали!

Сильнее огня, крепче стали!

Сильнее огня, крепче стали!

Сильнее огня, крепче стали!

Сильнее огня, крепче стали!

Сильнее огня, крепче стали!

Сильнее огня, крепче стали!