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МВД: В Беларуси совершено более 10 кибератак на предприятия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники МВД Беларуси сообщают о волне кибератак на отечественные предприятия, в результате которых компании теряют деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже зафиксировано более 10 подобных случаев. Как правило, злоумышленники используют вредоносную программу, являющуюся вложением к электронному письму от якобы партнёров. Сотрудники предприятия открывают документ. На экране появляется заставка об обновлении операционной системы.
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Новости Беларуси. Сотрудники МВД Беларуси сообщают о волне кибератак на отечественные предприятия, в результате которых компании теряют деньги, сообщили в...
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