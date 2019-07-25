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МВД: В Беларуси совершено более 10 кибератак на предприятия

26.07.2019 10:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники МВД Беларуси сообщают о волне кибератак на отечественные предприятия, в результате которых компании теряют деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД: В Беларуси совершено более 10 кибератак на предприятия

Уже зафиксировано более 10 подобных случаев. Как правило, злоумышленники используют вредоносную программу, являющуюся вложением к электронному письму от якобы партнёров. Сотрудники предприятия открывают документ. На экране появляется заставка об обновлении операционной системы.

МВД: В Беларуси совершено более 10 кибератак на предприятия

Кирилл Вяткин, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:
Вредоносное вложение, согласно действующему преступному алгоритму, формируют электронное платёжное поручение по перечислению определённой денежной суммы злоумышленнику. С банковского счёта одной из столичных организаций похищена денежная сумма порядка 14 тысяч белорусских рублей.

МВД: В Беларуси совершено более 10 кибератак на предприятия

Правоохранители ещё раз напоминают представителям организаций, юристам, секретарям не пренебрегать минимальными правилами информационной безопасности при использовании электронной почты.

В Беларуси участились случаи фишинга через Viber: как обезопасить себя?

Люди в материале: Кирилл Вяткин
 
 
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Новости Беларуси. Сотрудники МВД Беларуси сообщают о волне кибератак на отечественные предприятия, в результате которых компании теряют деньги, сообщили в...
 
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