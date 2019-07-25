В Польше обмелели реки: уровень воды опустился до 40 см

Источник материала: СТВ

Новости Польша. В Польше из-за сильной жары мелеют реки. Уже продолжительное время страна страдает от сильной засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате – уровень воды в некоторых местах опустился до 40 сантиметров. Дожди идут редко и ситуация только усугубляется. Некоторые смельчаки пытаются пересечь Вислу вброд. Местные власти призывают жителей отказаться от рисковой затеи.





Напомним, Европу накрыла новая волна аномальной жары. Континент проживает пятое самое жаркое лето за всю историю наблюдений.