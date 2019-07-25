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В Польше обмелели реки: уровень воды опустился до 40 см

26.07.2019 10:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польша. В Польше из-за сильной жары мелеют реки. Уже продолжительное время страна страдает от сильной засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате – уровень воды в некоторых местах опустился до 40 сантиметров. Дожди идут редко и ситуация только усугубляется. Некоторые смельчаки пытаются пересечь Вислу вброд. Местные власти призывают жителей отказаться от рисковой затеи.

В Польше обмелели реки: уровень воды опустился до 40 см

Напомним, Европу накрыла новая волна аномальной жары. Континент проживает пятое самое жаркое лето за всю историю наблюдений.

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Новости Польша. В Польше из-за сильной жары мелеют реки. Уже продолжительное время страна страдает от сильной засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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