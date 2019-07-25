Британия не будет назначать своего представителя в Еврокомиссию

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Великобритания не будет направлять своего представителя в новый состав Еврокомиссии. Об этом заявил новоиспеченный премьер-министр страны Борис Джонсон во время своего выступления в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Такое решение связано с планирующимся 31 октября выходом страны из ЕС. Если Brexit удастся, то назначение представителя Британии в Еврокомиссию будет уже нецелесообразным. Новый состав Еврокомиссии начнёт работать с 1 декабря.