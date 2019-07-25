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Британия не будет назначать своего представителя в Еврокомиссию
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Великобритания не будет направлять своего представителя в новый состав Еврокомиссии. Об этом заявил новоиспеченный премьер-министр страны Борис Джонсон во время своего выступления в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение связано с планирующимся 31 октября выходом страны из ЕС. Если Brexit удастся, то назначение представителя Британии в Еврокомиссию будет уже нецелесообразным. Новый состав Еврокомиссии начнёт работать с 1 декабря.
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Новости Великобритании. Великобритания не будет направлять своего представителя в новый состав Еврокомиссии. Об этом заявил новоиспеченный премьер-министр...
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