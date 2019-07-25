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«Жене чуть ли не скорую вызывали». Лухвич - о суде над сыном и его подругой
Источник материала: Tut.by
Спецкор «Матч ТВ», побывавший в столице Беларуси, встретился с экс-защитником минского «Динамо», «КАМАЗа», «Уралана» и «Торпедо», призером чемпионата России 49-летним Александром Лухвичем и поговорил о его карьере и личной жизни. Приводим отрывки
Добровольное понижение
Лухвич рассказал, что в прошлом году был главным тренером в футбольном клубе «Минск», но по окончании контракта ему предложили там же работу с молодежью. Теперь перед ним стоит задача выиграть на следующий год чемпионат страны и попасть в молодежную Лигу чемпионов.
На вопрос журналиста о том, добровольно ли он пошел на понижение в статусе, Александр ответил:
— В общем, да. Если бы я не выполнил задачу, было бы понятно. Но ставили цель не вылететь из высшей лиги, и «Минск» при мне ее достиг, заняв 11-е место из 16. Отзывы специалистов и болельщиков были положительными, тем не менее руководство решило поменять главного тренера. Несколько неожиданно для меня.
Слухи о слиянии «Динамо-Минск» и «Минска»
— Кто содержит команду «Минск»?
— Горисполком.
— Чем тогда «Минск» отличается от «Динамо» (Минск)?
— Все столичные стадионы принадлежат горисполкому, так что мы не платим аренду. Играем на Маяковке, «Динамо» (Минск) принимает гостей на отреставрированном стадионе в центре. На данный момент владелец у клуба тот же, что не приветствуется УЕФА, поэтому ведутся поиски инвестора. Ходят слухи, возможно слияние клубов.
«Белоруссия или Беларусь»
— Семь лет назад вы тренировали команду «Береза-2010». Звучит как название баллистической ракеты. Что за клуб?
— Первая лига, фарм-клуб минского «Динамо». Городок Береза в Полесье — родина бизнесмена Юрия Чижа. Создал неплохие условия, вкладывал пару лет деньги в проект.
— На сайте белоруской федерации команда так и называется — «Береза». Почему не «Бяроза»?
— Может, потому что название города, а не дерева?
— Знаете, к чему спросил? Вот объясните, как правильно по-русски — Белоруссия или Беларусь?
— Россияне норовят писать, как во времена СССР — Белоруссия. А на самом деле Беларусь.
— Почему тогда по-белорусски пишется Масква и Парыж? Писали бы, как принято в этих странах.
— Не знаю. Но Белоруссия немного режет слух.
— А Беларусь немного режет русский язык. Никто же не настаивает на Белорусской ССР — такой территории попросту нет. Но если «Песняры» пели «Молодость моя, Белоруссия», чего уж нам себя коверкать? На любви россиян к белорусам это точно не сказывается.
— Слышал и такое объяснение. Пусть филологи разбираются.
О суде над сыном и его подругой
— Не так давно ваш 20-летний сын попал в неприятную ситуацию, причем не одну (недавно над ним состоялся суд
— Самый больной вопрос. Хуже всех, чуть ли не скорую вызывали. Несколько лет жизни это точно отняло. Суд, возмещение ущерба, бесконечные звонки прессы, приглашения на скандальные ток-шоу — приятного мало, а известность фамилии только добавила резонанса. Сын закончил с футболом, его девушку отчислили из Академии МВД, хотя я предупреждал: обучаясь в таком заведении, нельзя иметь аккаунты в соцсетях. В то же время это их сплотило. Набили шишек, есть о чем задуматься.
Люди, которые хорошо меня знают, отнеслись адекватно. И даже горько пошутили: «Если бы в наше время был интернет, мы тюрьмы точно не избежали бы». Что ж, это жизнь. Наверное, надо и через такое пройти.
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Белорусский футболист Александр Лухвич дал большое интервью «Матч ТВ».
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