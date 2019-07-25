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«Жене чуть ли не скорую вызывали». Лухвич - о суде над сыном и его подругой

26.07.2019 10:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спецкор «Матч ТВ», побывавший в столице Беларуси, встретился с экс-защитником минского «Динамо», «КАМАЗа», «Уралана» и «Торпедо», призером чемпионата России 49-летним Александром Лухвичем и поговорил о его карьере и личной жизни. Приводим отрывки большого интервью.


Александр Лухвич. Фото из личного архива

Добровольное понижение

Лухвич рассказал, что в прошлом году был главным тренером в футбольном клубе «Минск», но по окончании контракта ему предложили там же работу с молодежью. Теперь перед ним стоит задача выиграть на следующий год чемпионат страны и попасть в молодежную Лигу чемпионов.

На вопрос журналиста о том, добровольно ли он пошел на понижение в статусе, Александр ответил:

— В общем, да. Если бы я не выполнил задачу, было бы понятно. Но ставили цель не вылететь из высшей лиги, и «Минск» при мне ее достиг, заняв 11-е место из 16. Отзывы специалистов и болельщиков были положительными, тем не менее руководство решило поменять главного тренера. Несколько неожиданно для меня.

Слухи о слиянии «Динамо-Минск» и «Минска»

— Кто содержит команду «Минск»?

— Горисполком.

— Чем тогда «Минск» отличается от «Динамо» (Минск)?

— Все столичные стадионы принадлежат горисполкому, так что мы не платим аренду. Играем на Маяковке, «Динамо» (Минск) принимает гостей на отреставрированном стадионе в центре. На данный момент владелец у клуба тот же, что не приветствуется УЕФА, поэтому ведутся поиски инвестора. Ходят слухи, возможно слияние клубов.

«Белоруссия или Беларусь»

— Семь лет назад вы тренировали команду «Береза-2010». Звучит как название баллистической ракеты. Что за клуб?

— Первая лига, фарм-клуб минского «Динамо». Городок Береза в Полесье — родина бизнесмена Юрия Чижа. Создал неплохие условия, вкладывал пару лет деньги в проект.

— На сайте белоруской федерации команда так и называется — «Береза». Почему не «Бяроза»?

— Может, потому что название города, а не дерева?

— Знаете, к чему спросил? Вот объясните, как правильно по-русски — Белоруссия или Беларусь?

— Россияне норовят писать, как во времена СССР — Белоруссия. А на самом деле Беларусь.

— Почему тогда по-белорусски пишется Масква и Парыж? Писали бы, как принято в этих странах.

— Не знаю. Но Белоруссия немного режет слух.

— А Беларусь немного режет русский язык. Никто же не настаивает на Белорусской ССР — такой территории попросту нет. Но если «Песняры» пели «Молодость моя, Белоруссия», чего уж нам себя коверкать? На любви россиян к белорусам это точно не сказывается.

— Слышал и такое объяснение. Пусть филологи разбираются.


Фото: @_l.i.7_, instagram.com

О суде над сыном и его подругой

— Не так давно ваш 20-летний сын попал в неприятную ситуацию, причем не одну (недавно над ним состоялся суд за мошенничество с телефонами, ранее он грубо нарушал ПДД. — Прим.TUT.BY). По общему мнению, вы повели себя достойно. Как все перенесла жена?

— Самый больной вопрос. Хуже всех, чуть ли не скорую вызывали. Несколько лет жизни это точно отняло. Суд, возмещение ущерба, бесконечные звонки прессы, приглашения на скандальные ток-шоу — приятного мало, а известность фамилии только добавила резонанса. Сын закончил с футболом, его девушку отчислили из Академии МВД, хотя я предупреждал: обучаясь в таком заведении, нельзя иметь аккаунты в соцсетях. В то же время это их сплотило. Набили шишек, есть о чем задуматься.

Люди, которые хорошо меня знают, отнеслись адекватно. И даже горько пошутили: «Если бы в наше время был интернет, мы тюрьмы точно не избежали бы». Что ж, это жизнь. Наверное, надо и через такое пройти.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский футболист Александр Лухвич дал большое интервью «Матч ТВ».
 
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