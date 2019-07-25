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Сергея Карповнина чествовали за благородную и преданную службу

26.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сергея Карповнина чествовали за благородную и преданную службу

За честную и преданную службу чествовали заместителя начальника ОВД райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению Сергея Карповнина.

3 сентября 1973 года в семье советского милиционера родился сын Сергей. Учился он в средней школе №1 г. Буда-Кошелево, окончил которую в 1990-м. В том же году поступил в Гомельский кооперативный институт, но работать по специальности не пришлось. Продолжая семейную традицию, он поступает на службу в органы внутренних дел, которую проходит в ОВД Буда-Кошелевского райисполкома, где состоит на страже безопасности граждан по настоящее время.

Его карьера началась с должности милиционера взвода патрульно-постовой службы. В 1995 году он назначен на должность оперуполномоченного отделения по борьбе с экономической преступностью, а в 2008-м в порядке продвижения по службе – начальником штаба ОВД Буда-Кошелевского райисполкома.

В 2009 году грамотность и профессионализм Сергея Карповнина, присущие ему в повседневной деятельности, не остались незамеченными. И он  назначен на должность заместителя начальника ОВД Буда-Кошелевского райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению, в котором проходит службу и по сей день. Прохождение службы на разных должностях позволило ему вникнуть в работу различных служб. К тому же он постоянно повышает свой интеллектуальный уровень, и не только в сфере правоохранителей.

У Сергея Ивановича надежный тыл – его замечательная семья: жена Наталья, сын Станислав, студент, и дочь Оля, школьница. С уверенностью можно сказать, что это прекрасный человек, надежный друг, грамотный сотрудник, справедливый и преданный своей профессии и государству гражданин. Он активно участвует в жизни отдела внутренних дел, принимая непосредственное участие в становлении молодых сотрудников, а также оказывает посильную помощь ветеранам.

За преданную службу Сергей Карповнин неоднократно поощрялся правами Министра внутренних дел Республики Беларусь.

Коллеги желают ему новых ярких достижений на жизненном пути, здоровья и удачи и благодарят за честную и преданную службу.

Сергея Карповнина чествовали за благородную и преданную службу
Сергея Карповнина чествовали за благородную и преданную службу
Сергея Карповнина чествовали за благородную и преданную службу

 

 
 
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