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Беларусь вступает в Международную организацию комиссий по ценным бумагам

26.07.2019 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь вступает в Международную организацию комиссий по ценным бумагам

Правительство Беларуси согласилось с предложением Министерства финансов о вступлении в Международную организацию комиссий по ценным бумагам в качестве ассоциированного члена.

Соответствующее решение утверждено постановлением Совмина №436, которое в пятницу опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ принят "в целях обеспечения эффективного сотрудничества Министерства финансов с Международной организацией комиссий по ценным бумагам". Минфин вступит в IOSCO в качестве ассоциированного члена.

Взносы Беларуси будут уплачиваться за счет средств республиканского бюджета.

Международная организация комиссий по ценным бумагам создана в 1974 году и является международной финансовой организацией, которая объединяет национальных регуляторов рынка ценных бумаг. ІОSСО объединяет 225 стран-участниц, на долю которых приходится 95% глобального рынка ценных бумаг. В том числе IOSCO занимается разработкой стандартов регулирования национальных фондовых рынков.
 

 
 
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Правительство Беларуси согласилось с предложением Министерства финансов о вступлении в Международную организацию комиссий по ценным бумагам в качестве...
 
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