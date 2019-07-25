Беларусь вступает в Международную организацию комиссий по ценным бумагам

Источник материала: Ежедневник





Правительство Беларуси согласилось с предложением Министерства финансов о вступлении в Международную организацию комиссий по ценным бумагам в качестве ассоциированного члена.

Соответствующее решение утверждено постановлением Совмина №436, которое в пятницу опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ принят "в целях обеспечения эффективного сотрудничества Министерства финансов с Международной организацией комиссий по ценным бумагам". Минфин вступит в IOSCO в качестве ассоциированного члена.

Взносы Беларуси будут уплачиваться за счет средств республиканского бюджета.

Международная организация комиссий по ценным бумагам создана в 1974 году и является международной финансовой организацией, которая объединяет национальных регуляторов рынка ценных бумаг. ІОSСО объединяет 225 стран-участниц, на долю которых приходится 95% глобального рынка ценных бумаг. В том числе IOSCO занимается разработкой стандартов регулирования национальных фондовых рынков.

