Модельеры Dolce & Gabbana за 7 млн долларов продают свою виллу на вулканическом острове

Источник материала: Tut.by

Модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана продают свою виллу на вулканическом острове к северу от Сицилии. Приобрести особняк можно за 7,2 млн долларов, сообщает РБК со ссылкой на Daily Mail.



Фото: Lionard Luxury Real Estate



Фото: Lionard Luxury Real Estate

В особняке девять санузлов, гостиная, столовая, кухня, открытая терраса и семь спален, каждая из которых имеет свой уникальный цвет и стиль. В интерьере много изысканных предметов, которые создавали сицилийские ремесленники. Стены и полы в доме украшены итальянской керамикой с оловом.



Фото: Lionard Luxury Real Estate



Фото: Lionard Luxury Real Estate

При отделке использован фирменный стиль Dolce & Gabbana. Вся мягкая мебель здесь также обита тканями модного дома. На территории множество оливковых деревьев.