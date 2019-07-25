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Модельеры Dolce & Gabbana за 7 млн долларов продают свою виллу на вулканическом острове

26.07.2019 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана продают свою виллу на вулканическом острове к северу от Сицилии. Приобрести особняк можно за 7,2 млн долларов, сообщает РБК со ссылкой на Daily Mail.


Фото: Lionard Luxury Real Estate

Фото: Lionard Luxury Real Estate

В особняке девять санузлов, гостиная, столовая, кухня, открытая терраса и семь спален, каждая из которых имеет свой уникальный цвет и стиль. В интерьере много изысканных предметов, которые создавали сицилийские ремесленники. Стены и полы в доме украшены итальянской керамикой с оловом.


Фото: Lionard Luxury Real Estate

Фото: Lionard Luxury Real Estate

При отделке использован фирменный стиль Dolce & Gabbana. Вся мягкая мебель здесь также обита тканями модного дома. На территории множество оливковых деревьев.

 
 
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При отделке использован фирменный стиль Dolce & Gabbana. Вся мягкая мебель здесь также обита тканями модного дома.
 
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