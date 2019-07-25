Предприятие расположено рядом с первым заводом, но значительно больше по мощности и размерам.





О строительстве третьего завода было объявлено еще в 2014 году, однако реализация инвестпроекта по различным причинам затянулась.





В августе 2018 года произошла смена владельца группы компаний. Была набрана новая команда менеджеров, через несколько месяцев запустился ребрендинг компании, ассортимент разнообразили новыми рецептурами, обновилась стратегия работы на внутреннем и внешних рынках.





За первые полгода работы завершилось строительство третьего завода.





Новое предприятие компании готово принимать для переработки до 112 тыс кг картофеля в сутки, если пересчитать в чипсах – 280 тыс пачек. Для хранения такого объема готовой продукции у завода есть склад, площадью более 7 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с площадью футбольного поля.





Впечатляют и площади десяти хранилищ, которые вмещают в себя почти 20 000 тонн сырого картофеля, а также поддерживают специальный микроклимат, чтобы свежесть и другие свойства продукта были сохранены.









Кроме Беларуси, производство нацелено на рынки России, Украины, Казахстана, Азербайджана и Грузии.











