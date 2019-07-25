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Спустя четыре года и 36 млн рублей: "Онега" открывает новый завод под Минском

26.07.2019 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спустя 4 года группа компаний «Онега» завершила инвестиционный проект стоимостью 36 млн рублей открытием нового завода в поселке Колодищи.

Предприятие расположено рядом с первым заводом, но значительно больше по мощности и размерам.

О строительстве третьего завода было объявлено еще в 2014 году, однако реализация инвестпроекта по различным причинам затянулась. 

В августе 2018 года произошла смена владельца группы компаний. Была набрана новая команда менеджеров, через несколько месяцев запустился ребрендинг компании, ассортимент разнообразили новыми рецептурами, обновилась стратегия работы на внутреннем и внешних рынках. 

За первые полгода работы завершилось строительство третьего завода.

Новое предприятие компании готово принимать для переработки до 112 тыс кг картофеля в сутки, если пересчитать в чипсах – 280 тыс пачек. Для хранения такого объема готовой продукции у завода есть склад, площадью более 7 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с площадью футбольного поля. 

Впечатляют и площади десяти хранилищ, которые вмещают в себя почти 20 000 тонн сырого картофеля, а также поддерживают специальный микроклимат, чтобы свежесть и другие свойства продукта были сохранены.


Кроме Беларуси, производство нацелено на рынки России, Украины, Казахстана, Азербайджана и Грузии.
 
 
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Спустя 4 года группа компаний «Онега» завершила инвестиционный проект стоимостью 36 млн рублей открытием нового завода в поселке Колодищи.
 
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