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Организаторы Vulica Brasi назвали место, где нарисуют первое граффити! И где?

26.07.2019 11:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы уже анонсировали фестиваль урбан-арта Vulica Brasil. Он пройдет с 29 июля по 11 августа 2019 года. Это то самое мероприятие, которое шесть лет улучшало визуальный Минск. Две недели назад многих подробностей не раскрывали. Но сейчас организаторы поделились, где появятся первые граффити. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Напомним: лейтмотив Vulica Brasil этого года – экология. Все подадут под соусом устойчивого развития – чтобы оставить после себя как можно меньше мусора. Использованные баллоны из-под краски обретут новую жизнь, а рекламные баннеры станут сумками.

Как и в прошлые разы, в Минск приедут мастера из Бразилии. Прилетит художник из Рио-де-Жанейро Бруно Биг. Он создаст мурал рядом с пространством «Песочница» – на фасаде здания на улице Куйбышева, 45. Говорят, эскиз рисунка уже готов, он называется «Ухаживай за своим садом». 

Эта работа запустит серию стрит-арта – не только в Минске, но и в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Витебске. Также туристам покажут интерактивную карту, где укажут точные координаты и фотографии всех произведений.

Как выглядят работы Бруно Бига

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Мы уже анонсировали фестиваль урбан-арта Vulica Brasil. Он пройдет с 29 июля по 11 августа 2019 года. Это то самое мероприятие, которое шесть лет улучшало визуальный Минск....
 
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