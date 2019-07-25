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Организаторы Vulica Brasi назвали место, где нарисуют первое граффити! И где?
Источник материала: KYKY>
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Напомним: лейтмотив Vulica Brasil этого года – экология. Все подадут под соусом устойчивого развития – чтобы оставить после себя как можно меньше мусора. Использованные баллоны из-под краски обретут новую жизнь, а рекламные баннеры станут сумками.
Как и в прошлые разы, в Минск приедут мастера из Бразилии. Прилетит художник из Рио-де-Жанейро Бруно Биг. Он создаст мурал рядом с пространством «Песочница» – на фасаде здания на улице Куйбышева, 45. Говорят, эскиз рисунка уже готов, он называется «Ухаживай за своим садом».
Эта работа запустит серию стрит-арта – не только в Минске, но и в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Витебске. Также туристам покажут интерактивную карту, где укажут точные координаты и фотографии всех произведений.
Как выглядят работы Бруно Бига
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Мы уже анонсировали фестиваль урбан-арта Vulica Brasil. Он пройдет с 29 июля по 11 августа 2019 года. Это то самое мероприятие, которое шесть лет улучшало визуальный Минск....
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