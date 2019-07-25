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Любимцы геймеров Starset снова выступят с космическим концертом в Минске

26.07.2019 11:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа Starset приедет в Минск с презентацией нового космического альбома и лучшими песнями. Полет в космос состоится 5 апреля в клубе Re: Public.


Фото: twitter.com/sxmoctane

Группа, основанная в 2013 году, со скоростью света покорила сердца слушателей глубокими научно-фантастическими текстами, «внеземными» мелодиями и атмосферным визуально-магическим перфомансом, что подтверждается молниеносным взлетом на 5 строчку Mainstream Rock с синглом My Demons.

Выпустив два альбома: Transmissions (2014) и Vessels (2017), которые вознесли группу в стратосферу музыкальных чартов, теперь Starset, как и фанаты по всему миру, находятся в волнующем ожидании новой эры — эры третьего альбома группы. Он по традиции записан в жанре спейс-рок. Релиз нового альбома состоится 13 сентября 2019 года, но его название группа пока держит в секрете.

Космическая и научная тематики прослеживаются во всей концепции группы, что не удивительно, ведь лидер, вокалист и музыкальный алхимик Starset, Дастин Бэйтс, по совместительству является кандидатом наук в области электротехнической промышленности и в прошлом преподавателем в Международном космическом университете.

Не упустите возможность услышать внеземное послание и посетить пару других планет, не вылетая за пределы родиной Земли, на концерте группы Starset в Минске 5 апреля.

Когда: 5 апреля, 19.00.

Где: клуб .

Сколько: 35 — 45 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Группа Starset приедет в Минск с презентацией нового космического альбома и лучшими песнями. Полет в космос состоится 5 апреля в клубе Re: Public.
 
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