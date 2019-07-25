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Каждый четверг - советы от врачей и бесплатные тренировки. В Минске проведут марафон ЗОЖ

26.07.2019 11:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В августе в Минске пройдет марафон здорового образа жизни «#САД — Спартыўны, Актыўны, Даступны!» Каждый четверг — 1, 8, 15, 22 и 29 августа — на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу с 18.00 до 21.00 можно будет бесплатно попробовать себя в различных видах физической активности, предварительно пройдя экспресс-обследование и получив рекомендации от врачей.


Фото: pixabay.com

На одной площадке участники смогут принять участие в тренировках по фиткроссу, йоге, стретчингу, питатесу, TRX. Можно будет попробовать себя в боевых искусствах и различных танцевальных направлениях.

Также во все дни проведения марафона представлены различные виды совместных активностей для родителей и детей, людей с дополнительными потребностями, организованы выступления менторов, фудкоучей и мотивационных спикеров, автограф-сессии от известных спортсменов и многое другое.

Алгоритм простой: в каждый четверг августа участники проходят экспресс-обследование у врачей, которое позволит оценить состояние здоровья и составить индивидуальную программу рекомендуемых физических активностей. Участнику вручается «паспорт здоровья», в котором отражены результаты экспресс-обследования; далее можно выбрать рекомендуемый вид физической активности, потренироваться и получить обратную связь от врачей и тренеров.

Организатором мероприятия выступает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) Представительство в Республике Беларусь при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Министерства информации Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета, спортивных общественных объединений.

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Теги: Минск
 
 
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