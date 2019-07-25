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Каждый четверг - советы от врачей и бесплатные тренировки. В Минске проведут марафон ЗОЖ
Источник материала: Tut.by
В августе в Минске пройдет марафон здорового образа жизни
На одной площадке участники смогут принять участие в тренировках по фиткроссу, йоге, стретчингу, питатесу, TRX. Можно будет попробовать себя в боевых искусствах и различных танцевальных направлениях.
Также во все дни проведения марафона представлены различные виды совместных активностей для родителей и детей, людей с дополнительными потребностями, организованы выступления менторов, фудкоучей и мотивационных спикеров, автограф-сессии от известных спортсменов и многое другое.
Алгоритм простой: в каждый четверг августа участники проходят экспресс-обследование у врачей, которое позволит оценить состояние здоровья и составить индивидуальную программу рекомендуемых физических активностей. Участнику вручается «паспорт здоровья», в котором отражены результаты экспресс-обследования; далее можно выбрать рекомендуемый вид физической активности, потренироваться и получить обратную связь от врачей и тренеров.
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В августе в Минске пройдет марафон здорового образа жизни.
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