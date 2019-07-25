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«Разруха не в туалетах, а в голове». Новые хорошие ремонты на «Доске почета»
Источник материала: Tut.by
Чтобы отремонтировать все дороги и сделать капремонт в каждом доме не хватит и всего республиканского бюджета. Но есть проблемы, которые можно решить, не дожидаясь показательного разноса от президента. Ведь понятно, что если на вокзале годами стоит загаженный туалет, то это не от нехватки денег. Как говорил булгаковский доктор Преображенский «разруха не в клозетах, а в головах». Сегодня на «Доске почета» мы приводим примеры того, как для наведения порядка нужно было просто взять и сделать, а не давать дежурные отписки, что «денег нет» или «у нас благоустройство этого участка намечено в следующем году». Просто взяли и сделали.
Пример доведения начатого благоустройства до логического конца — дорожка под мостом через Свислочь в Минске.
И теперь сделали дорожку правильно и качественно. От всех велолюбителей за это спасибо.
Вот так выглядела лестница еще в начале этого месяца у дома по улице Кижеватова 7/2.
Жильцы подъезда сообщили, что после публикации на «Доске позора» за 13 июля появились рабочие и оперативно завершили реконструкцию крыльца.
Критиковали мы и детскую площадку напротив Климовичского райисполкома. Она была небезопасна — бетонные конструкции оголились и травмироваться ребенку там было очень даже запросто.
С счастью, в городе нашелся песок, и бетон, и ямы засыпали.
После публикации фото на «Доске позора» люди заметили на стоянке строительную технику — похоже, что исправляли проблему. И, говорят, что исправили!
А еще мы публиковали фото разрушенной вдрызг лестницы по адресу Берестянская, 17 в Минске.
На следующий же день пришло письмо, в котором говорилось, что размещенная информация уже не актуальна и на момент выхода статьи там уже велись работы по реконструкции.
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