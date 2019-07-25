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«Разруха не в туалетах, а в голове». Новые хорошие ремонты на «Доске почета»

26.07.2019 11:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чтобы отремонтировать все дороги и сделать капремонт в каждом доме не хватит и всего республиканского бюджета. Но есть проблемы, которые можно решить, не дожидаясь показательного разноса от президента. Ведь понятно, что если на вокзале годами стоит загаженный туалет, то это не от нехватки денег. Как говорил булгаковский доктор Преображенский «разруха не в клозетах, а в головах». Сегодня на «Доске почета» мы приводим примеры того, как для наведения порядка нужно было просто взять и сделать, а не давать дежурные отписки, что «денег нет» или «у нас благоустройство этого участка намечено в следующем году». Просто взяли и сделали.

Пример доведения начатого благоустройства до логического конца — дорожка под мостом через Свислочь в Минске.



Наспех уложенный к Европейским играм асфальт сняли.


И теперь сделали дорожку правильно и качественно. От всех велолюбителей за это спасибо.


Вот так выглядела лестница еще в начале этого месяца у дома по улице Кижеватова 7/2.


Жильцы подъезда сообщили, что после публикации на «Доске позора» за 13 июля появились рабочие и оперативно завершили реконструкцию крыльца.


Критиковали мы и детскую площадку напротив Климовичского райисполкома. Она была небезопасна — бетонные конструкции оголились и травмироваться ребенку там было очень даже запросто.



С счастью, в городе нашелся песок, и бетон, и ямы засыпали.



К новой стоянке на улице Мельникайте в Минске была такая претензия — после первого дождя там образовалась глубокая лужа, воде уходить некуда. Открыли ее совсем недавно (до этого там была стройка метро). Было предположение, что строители забыли ливневку сделать.


Фото предоставлено читателем

После публикации фото на «Доске позора» люди заметили на стоянке строительную технику — похоже, что исправляли проблему. И, говорят, что исправили!


Фото предоставлено читателем

А еще мы публиковали фото разрушенной вдрызг лестницы по адресу Берестянская, 17 в Минске.


Фото предоставлено читателем

На следующий же день пришло письмо, в котором говорилось, что размещенная информация уже не актуальна и на момент выхода статьи там уже велись работы по реконструкции.


Фото предоставлено читателем

Если вы знаете еще примеры, когда после критики была исправлена проблема, — сообщайте нам об этом обязательно на почту stroika@tutby.com.

 
Теги: Минск
 
 
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