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Легкоатлетку из Нидерландов задержали с 50 кг наркотиков

26.07.2019 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легкоатлетка из Нидерландов Мадиа Гафур была арестована в Германии с 50 килограммами метамфетамина и экстази, сообщает Dutch News.


Фото: Pixabay

26-летняя спортсменка была арестована еще 18 июня, однако об этом факте стало известно только сейчас.

В районе города Арнем, неподалеку от границы между Нидерландами и Германией, полицейские проводили штатную проверку, в результате которой нашли в багажнике автомобиля Гафур 50 килограммов метамфетамина и экстази стоимостью два миллиона евро. По версии немецких правоохранительных органов, спортсменка собиралась провезти вещества через границу в Нидерланды.

Гафур — участница Олимпийских игр 2016 года. В составе эстафетной команды Нидерландов она выступала в забеге на 400 метров. Кроме того, она чемпион своей страны на этой дистанции.

 
 
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Она перевозила их в багажнике своего авто.
 
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