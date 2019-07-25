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Пожары в Арктике видны даже из космоса
Источник материала: Tut.by
Лесные пожары, разрушающие Арктику, сейчас настолько сильны, что их можно увидеть из космоса. Об этом
Арктика нагревается в два раза быстрее, чем остальная часть планеты, и после самого
С начала июня на Северном полярном круге было зафиксировано более 100 пожаров. Только в России 11 из 49 регионов в настоящее время охвачены пламенем. Даже в ледяной Гренландии был пожар — в коммуне Кекката.
Хотя пожары в Арктике не являются чем-то необычным, в последние годы они стали хуже из-за глобального потепления. Интенсивность и количество пожаров в этом году настолько велики, что ученые-климатологи и Всемирная метеорологическая организация называют их «беспрецедентными».
Даже те области, что не горят, страдают от последствий. Согласно
Исследователь атмосферы Сантьяго Гассо (Santiago Gasso) написал в Twitter, что сибирские пожары «создали дымовую завесу, простирающуюся на 4 с половиной миллиона квадратных километров».
Если глобальное потепление будет нарастать, подобные пожары могут стать ежегодными событиями.
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Если не остановить глобальное потепление, эти пожары могут стать ежегодными.
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