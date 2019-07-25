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Пожары в Арктике видны даже из космоса

26.07.2019 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лесные пожары, разрушающие Арктику, сейчас настолько сильны, что их можно увидеть из космоса. Об этом пишет Science Alert.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Denys Argyriou / Unsplash

Арктика нагревается в два раза быстрее, чем остальная часть планеты, и после самого жаркого за время наблюдений июня регион буквально пылает.

Впечатляющее количество густого дыма в значительной части центральной России / Сибири, Аляски и Канады.

С начала июня на Северном полярном круге было зафиксировано более 100 пожаров. Только в России 11 из 49 регионов в настоящее время охвачены пламенем. Даже в ледяной Гренландии был пожар — в коммуне Кекката.

Хотя пожары в Арктике не являются чем-то необычным, в последние годы они стали хуже из-за глобального потепления. Интенсивность и количество пожаров в этом году настолько велики, что ученые-климатологи и Всемирная метеорологическая организация называют их «беспрецедентными».

Рекордная жара в Аляске усугубила скопления лесных пожаров по всему штату.

Даже те области, что не горят, страдают от последствий. Согласно отчету NASA Earth Observatory, шлейфы дыма распространяются по всей России, снижая качество воздуха в городах.

Исследователь атмосферы Сантьяго Гассо (Santiago Gasso) написал в Twitter, что сибирские пожары «создали дымовую завесу, простирающуюся на 4 с половиной миллиона квадратных километров».

Если глобальное потепление будет нарастать, подобные пожары могут стать ежегодными событиями.

 
 
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Если не остановить глобальное потепление, эти пожары могут стать ежегодными.
 
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