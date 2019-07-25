Белорусский рэпер Бакей выпустил новый альбом. Слушаем!

Источник материала: Tut.by

Сегодня минский рэпер Бакей выпустил новый мини-альбом EXTRA, в который вошло шесть треков. Сам музыкант описывает альбом как «летний и свежий; только положительные эмоции и доброта». Слушаем!

Слушайте Extra &mdash; Бакей на Яндекс. Музыке

Это уже шестая пластинка Влада Бельмача. До этого у него выходили «Мой главный враг смотрел в зеркало» (2018), Nagchampa (2018), «НАНОНИТЬ» (2017), «Ладрамхайола» (2016) и «Гуру сломанных скал» (2015 год).

Вот как (основываясь на звучании) автор описывает шесть своих пластинок. «Гуру сломанных скал» (2015 год). «Уже начинались эксперименты с музыкой, но еще слышны отголоски андеграунда». «Ладрамхайола» (2016). «Это альбом экспериментов. Каждая песня не похожа на другую, музыка очень отличается, полный фарш». «НАНОНИТЬ» (2017). «Любовная лирика. Он более музыкальный, распевчатый. Это становление меня теперешнего». Nagchampa (2018). «Самый сильный релиз. Очень качественно проработанный, разноплановый. Я стал лучше петь, мои скилы повысились. Фит с Хаски очень многое дал этому альбому». «Мой главный враг смотрел в зеркало» (2018). «Когда писал этот альбом, знал, что хочу, чтобы был речитатив и рэповские биты. Возможно, мои фанаты не поняли его, но я знал, на что иду». EP Extra (2019). «Летний, новый, свежий альбом. Положительные эмоции и доброта».

БАКЕЙ ВЫСТУПИТ НА «РОКЕ ЗА БОБРОВ». БИЛЕТЫ — ПО ССЫЛКЕ

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