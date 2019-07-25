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Белорусский рэпер Бакей выпустил новый альбом. Слушаем!
Источник материала: Tut.by
Сегодня минский рэпер Бакей выпустил новый мини-альбом EXTRA, в который вошло шесть треков. Сам музыкант описывает альбом как «летний и свежий; только положительные эмоции и доброта». Слушаем!
Это уже шестая пластинка Влада Бельмача. До этого у него выходили «Мой главный враг смотрел в зеркало» (2018), Nagchampa (2018), «НАНОНИТЬ» (2017), «Ладрамхайола» (2016) и «Гуру сломанных скал» (2015 год).
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Сегодня минский рэпер Бакей выпустил новый мини-альбом EXTRA, в который вошло шесть треков. Сам музыкант описывает альбом как «летний и свежий; только положительные...
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