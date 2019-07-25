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«Дети учатся в три смены и одна поликлиника». Жители Гомеля выступают против уплотнения микрорайона

26.07.2019 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году попытка втиснуть многоэтажку среди старой застройки не принесла успеха — жители микрорайона активно высказались против. Чиновники отступили, а через год предложили новую концепцию — 11 этажный дом на улице Пионерской, сообщает «Радые Свабода».


Представители власти и заказчика строительства 25 июля встретились с жителями улицы. Концепцию представлял заместитель начальника отдела ЖКХ администрации Новобелицкого района Александр Сакович. Большинство участников собрания выступили против строительства нового дома у себя под окнами.

В микрорайоне не хватает поликлиник, детских садов, школ, больниц, магазинов, почтовых отделений и банков; деревья и кустарники будут вырублены; повысится уровень загазованности и загрязненности воздуха, а просторный двор дома № 9 превратиться в темный колодец, — приводят свои аргументы жители.


Участники собрания обратили внимание, что в прошлом году жители микрорайона собрали более 600 подписей против уплотнения. Тогда администрация района прислушалась к людям и пришла к выводу, что строительство нового дома «нецелесообразно». В ответе гражданам чиновники согласились, что действительно в микрорайоне не хватает поликлиник, садов и школ. За год был построен только один садик — на микрорайон с населением более 70 тысяч человек.

«В школе № 15 — десять первых классов! Дети учатся в три смены. Нам предлагают возить детей учиться в другой микрорайон. Но школьникам тогда нужно подниматься на два часа раньше. На весь микрорайон только одна детская поликлиника. Чтобы ребенок сдал анализы — в пять утра очередь занимаем! — возмущались на собрании люди.


А вот жители частных домов на Пионерской одобряют и снос, и новостройку Если концепцию одобрят на архитектурном совете их снесут бульдозерами. Этому жильцы будут только рады.

«Мы хотим жить в хорошей квартире, как и вы! У нас не спрашивали разрешения, когда строили ваши дома. Мы не можем на свой огород выйти — вы на нас смотрите с балкона. Грязь и вода к нам течет от вас — ведь мы в низине между вашими домами живем. Я сорок лет душусь здесь. Хочу пожить в нормальных условиях», — возмутился житель дома № 33 Валерий Третьяков.


Общественные обсуждения продолжатся до 1 августа. Все желающие могут письменно выразить свое мнение по поводу концепции застройки.

 
 
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В прошлом году попытка втиснуть многоэтажку среди старой застройки не принесла успеха - жители микрорайона активно высказались против. Чиновники отступили, а...
 
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