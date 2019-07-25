Лукашенко послу Латвии: Беларусь ни за какие деньги не станет рвать отношения с Россией

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что республика не намерена рвать отношения с Россией.

"Беларусь никогда и ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией", - сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Президента цитирует госагентство БелТА .

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