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Лукашенко послу Латвии: Беларусь ни за какие деньги не станет рвать отношения с Россией

26.07.2019 10:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что республика не намерена рвать отношения с Россией.

"Беларусь никогда и ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией", - сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Президента цитирует госагентство БелТА.

(последует)

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что республика не намерена рвать отношения с Россией. "Беларусь никогда и ни за какие деньги не станет рвать...
 
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