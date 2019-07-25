Свод собора Парижской Богоматери может обрушиться из-за жары - СМИ

Источник материала: Интерфакс

Архитектор Филипп Вильнёв, отвечающий за реставрацию исторических монументов во Франции, заявил, что из-за жары повысился риск обрушения пострадавшего от пожара свода собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.

"Моя обеспокоенность связана с тем, что стыки и каменная кладка свода могут потерять свою прочность из-за того, что высохнут, и в результате обрушатся", - сказал Вильнёв в эфире телеканала France 2.

Он пояснил, что из-за установившейся жары вода, которая впиталась в каменные конструкции, может испариться, после чего они начнут трескаться и, следовательно, станут менее прочными.

Из-за аномально высокой температуры воздуха в Париже временно остановлены работы по восстановлению Нотр-Дама. Ожидается, что через несколько дней они возобновятся.

Накануне во французской столице был установлен температурный рекорд - 42,6 градуса по Цельсию. Этот показатель стал рекордно высоким для Парижа за всю историю наблюдений.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.